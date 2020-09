Hub USB-C 10 in 1: versatile e in sconto su Amazon

Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito l’offerta di un Hub VAVA per Mac. Il prodotto in questione era piuttosto compatto. Per chi invece di ingressi e porte USB non he mai abbastanza, oggi Amazon propone un ottimo Hub USB-C con un forte sconto.

HUB USB: Anoopsyche Hub USB C 10 in 1 in offerta su Amazon

L’Hub in questione è lo Anoopsyche Hub USB C 10 in 1, che aggiunge ben 10 tra ingressi e porte USB al vostro Mac. Ovviamente se non avete un Mac non abbiate timore, nel caso in cui il vostro laptop sia dotato di una porta USB Type-C sarà ugualmente possibile installare l’Hub essendo plug-n-play.

In particolare il dispositivo aggiunge una porta RJ45 per la connessione ad internet via cavo, una seconda uscita HDMI per un terzo monitor da collegare al PC, un’uscita VGA per i monitor più datati, un doppio lettore di schede SD/microSD (entrambe leggibili simultaneamente), 2 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0, e infine un’ulteriore porta USB Type-C.

Si tratta di un prodotto ideale soprattutto per fotografi e video maker, che hanno la necessità di elaborare foto e video raccolti su supporti diversi. In questo modo è possibile avere sotto controllo tutti i file necessari a prescindere dal supporto sul quale sono memorizzati. La porta USB-C inoltre, è una porta PD (Power Delivery) in grado di erogare fino a 100W, permettendo la ricarica di qualsiasi dispositivi incluso lo stesso PC. Attualmente è possibile acquistare su Amazon l’Hub Anoopsyche 10 in 1 a soli 32.3 euro con uno sconto del 28%.