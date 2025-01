Hub USB-C 5-in-1 di Acer in sconto lampo su Amazon: costa solo 15 euro

Espandi le potenzialità del tuo PC o laptop con questo hub USB-C 5-in-1 di Acer: grazie allo sconto lampo di oggi può essere tuo a soli 15,19 euro, con spedizione Prime che include la consegna immediata. Puoi utilizzarlo anche su smartphone e tablet, compresi i dispositivi Apple come iPhone e iPad.

Hub USB-C 5-in-1 di Acer: quali porte include?

L’hub USB-C 5-in-1 di Acer include tutto quello che serve per ampliare le tue possibilità di connessione senza compromessi: è dotato infatti di una porta HDMI 4K, una porta di ricarica PD da 100W, una USB 3.0 e due USB 2.0.

La porta HDMI 4K è perfetta per collegare un monitor esterno: una soluzione ideale per lavorare o per guardare i tuoi contenuti preferiti su uno schermo più grande. La porta PD da 100W, invece, è ideale per la ricarica del tuo dispositivo e fornisce un’alimentazione potente e costante per il tuo laptop o tablet.

La porta USB 3.0 è da usare per trasferimenti velocissimi fino a 5 Gbps consentendoti così di spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi. Dal design compatto e leggero, puoi portarlo sempre con te e utilizzarlo non solo con PC e tablet, ma anche con dispositivi che includono iPad, iPhone e molti altri ancora.

Aggiungi subito al carrello l’hub USB-C 5-in-1 di Acer, pagalo soltanto 15,19 euro e scopri una connettività senza limiti.