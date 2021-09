HUB USB-C 7 in 1 ad un prezzo strepitoso grazie al ricondizionato certificato

Se stai cercando un buon HUB USB Type-C, abbiamo una proposta a dir poco interessante che dovresti assolutamente prendere in considerazione. Si tratta dell’Anker HUB Premium 7 in 1 ricondizionato certificato, che offre un notevole risparmio, senza alcuna rinuncia e ti spieghiamo perché.

HUB USB-C Anker Premium 7 in 1 ricondizionato: caratteristiche tecniche

In questo specifico caso, acquistare il prodotto ricondizionato equivale esattamente ad acquistare l'articolo nuovo. Il dispositivo possiede 24 mesi di garanzia e viene fornito con tutti gli accessori e in perfette condizioni. I vantaggi principali sono due: un prezzo nettamente più basso e la riduzione dell’impatto ambientale. Fatta tale premessa, l’HUB si presenta con un design piuttosto tradizionale con una scocca monoblocco in alluminio, ma con una qualità costruttiva sopra la media. In dotazione viene fornita anche un comodo sacchetto per trasportare e proteggere l’HUB da eventuali danni.

Le connessioni includono tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Due le porte USB Type-C di cui una esclusivamente dati, l’altra invece con supporto al Power Delivery fino a 100W. Quest’ultima permette di ricaricare il computer collegando l’alimentatore direttamente all’HUB, lasciando una singola porta USB impegnata. Non mancano ovviamente due porte USB Type-A, entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, ideale per collegare periferiche esterne o effettuare backup rapidamente. Presente un’uscita HDMI che permette di connettere un secondo monitor in mirroring o estensione con una risoluzione massima di 4K. Chiude un pratico lettore di schede TF capace di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Insomma, uno strumento utile e compatto, ad un prezzo decisamente conveniente.

Grazie ad uno sconto del 9% a cui sommare un coupon di 5 euro, è possibile acquistare l’HUB su Amazon a soli 23,99 euro per un risparmio di ben 15 euro rispetto al prezzo del nuovo.