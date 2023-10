Hub USB C 7 in 1 con tanto di HDMI 4K, spesa minima resa MASSIMA

Perché limitarti ad avere delle semplici porte USB C sul tuo portatile quando lettori per schede e altre entrate sono fondamentali? Nella vita di tutti i giorni ti sarà sicuramente capitato di dover collegare, ad esempio, una chiavetta USB e non sapere come fare. Per questo motivo avere a disposizione un Hub USB C 7 in 1 è essenziale.

Non ti preoccupare perché non hai bisogno di spendere una cifra assurda per averne uno di ottima qualità. Collegati al volo su Amazon per spuntare il coupon e far diventare tuo questo a soli 16,95€. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Hub USB C 7 in 1 per non doverti mai limitare: super utile

Compatibile con qualsiasi dispositivo tu abbia, questo HUB Usb C è una salvezza se hai un prodotto di ultima generazione come ad esempio un MacBook. Questi dispositivi sono belli quanto vuoi ma hanno un problema: ti mettono a portata di mano soltanto delle porte di tipo C limitandoti in tutto e per tutto quando si parla di periferiche, collegamenti via HDMI e così via.

Con un HUB USB C 7 in 1 hai ben poco di cui preoccuparti. Su questo modello, infatti, trovi:

3 porte USB classiche 3.0

1 porta per ricarica con supporto fino ai 100W

1 porta HDMI con supporto al 4K a 60Fps

1 lettore di schede sia TF che SD

Come vedi, puoi utilizzarlo sia per collegare strumenti di archiviazione come hard disk esterni o chiavette e tanto altro ancora. Metti un mouse wireless, una stampante o il cavo HDMI per avere un display più ampio.

Insomma, un HUB USB C come questo è indispensabile. Se da tempo ne stavi cercando uno, collegati al volo su Amazon dove devi spuntare un solo coupon per averlo ad appena 16€.

