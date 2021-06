HUB USB-C 7 in 1 HDMI 4K e PD a meno di 20 euro

Torna in offerta su Amazon un ottimo HUB USB Type-C, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Stiamo parlando del Wenter HUB Thunderbolt 3 7 in 1, un accessorio capace di ottimizzare la produttività su PC grazie ad un’ottima espansione della connettività.

HUB USB Type-C Wenter 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente tradizionale, con una scocca monoblocco in alluminio che aiuta a dissipare il calore, ed un formato piuttosto compatto. Presente innanzitutto la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, in modo da impegnare una singola porta USB per tutto. Naturalmente è indispensabile che il PC supporti sia alimentazione che dati su Type-C. Non manca inoltre una porta HDMI per collegare un secondo monitor in mirroring o in estensione, quest’ultima indispensabile per avere un’area di lavoro maggiore, con risoluzione fino a 4K.

Naturalmente obbiettivo primario di un HUB rimane quello di estendere la connettività, sempre più sacrificata in favore delle dimensioni in particolare su MacBook e ultrabook. Il device offre quindi ben 3 porte USB Type-A tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Che abbiate la necessità di aggiungere ulteriori periferiche, o di trasferire velocemente file a dispositivi esterni, non avrete alcun problema di sorta. A chiudere la dotazione ci pensa un comodo lettore di schede per due memory card in grado di leggere/scrivere entrambi i supporti contemporaneamente con una velocità fino a 5Gbps.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB può essere acquistato su Amazon a soli 19,11 euro con uno sconto del 17% sul prezzo di listino.