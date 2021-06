HUB USB-C 8 in 1 HDMI 4K e PD scontato del 32%

Se siete alla ricerca di un HUB USB compatto, versatile ed economico, abbiamo la soluzione per voi. Stiamo parlando dell’HUB USB-C HooToo 8 in 1 in grado di fornire tutta la connettività di cui avete bisogno, in un formato estremamente ridotto.

HUB USB Type-C HooToo 8 in 1: caratteristiche tecniche

Molto interessante il design, che presenta una scocca monoblocco in alluminio che ricopre completamente l’HUB. Questo garantisce robustezza e leggerezza, rendendolo resistente alle sollecitazioni ma molto facile da trasportare. Naturalmente non manca una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB lasciando una singola porta occupata sul laptop. Altrettanto interessante è l’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor, con risoluzione fino al 4K, in mirroring o in estensione in modo da avere un’area di lavoro più ampia.

Naturalmente quando si tratta di espandere la connettività del proprio PC, non possono mancare delle porte USB Type-A aggiuntive. In questo caso le porte sono 3, di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati rapido da periferiche esterne come HDD, SSD o pendrive. Comodo invece il doppio lettore di schede TF che permette di leggere/scrivere contemporaneamente due memory card. Uno degli strumenti indispensabili per fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questi supporti. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN indispensabile per usufruire delle massime prestazioni di rete, che solo il cavo riesce a fornire.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 33,99 euro con uno sconto del 32% sul prezzo di listino.