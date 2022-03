HUB USB-C e docking station tutto in 1 e a metà prezzo

Ormai è chiaro che ultrabook e MacBook non riescano a soddisfare le esigenze dei professionisti in termini di connettività. Lo stesso accade spesso per gli studenti, di conseguenza l’unica soluzione è un buon HUB USB-C come quello che ti riporto oggi, dal formato però un po’ diverso dal solito. Si tratta di un dispositivo multifunzionale decisamente interessante e disponibile in offerta lancio con un coupon del 50% su Amazon.

HUB USB-C 11 in 1: caratteristiche tecniche

A caratterizzare il dispositivo è senza dubbio il design. Questo permette sia di utilizzarlo come tradizionale HUB affiancato al computer, sia di utilizzarlo come vera e propria base in stile docking station. Inoltre, la forma ondulata crea delle intercapedini che agevolano il flusso d’aria migliorando la dissipazione del calore. La struttura in lega di alluminio garantisce una grande robustezza, pur mantenendo un peso contenuto così da semplificarne il trasporto. L’HUB integra ben 11 porte, prima tra tutte la USB Type-C abilitata al Power Delivery che ti consente di ricaricare il computer ed eventuali dispositivi mobili con una sola porta USB.

Non mancano le uscite audio/video che in questo caso ammontano a ben 3: una VGA, una mini DisplayPort e una HDMI. Queste ti consentono di gestire fino a 3 monitor aggiuntivi simultaneamente, ideali per i professionisti che necessitano di gestire importanti flussi di lavoro e possono così godere di un’are di lavoro nettamente più ampia. Naturalmente sono presenti le porte USB Type-A, in questo caso tre tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. L’HUB integra perfino una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità. Presente un pratico lettore di schede capace di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Completa la dotazione un comodo jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti esterni.

Grazie ad un coupon del 50%, puoi acquistare l’HUB/Dock 11 in 1 su Amazon a soli 45 euro pagando solo la metà del prezzo di listino.

