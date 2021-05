HUB USB-C HDMI 4K 60Hz scontato di oltre 20 euro

Torna con un’ottima offerta uno degli HUB USB-C più apprezzati e completi presenti su Amazon, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Si tratta dell’HUB Iczi USB Type-C 11 in 1 che espande considerevolmente la connettività del vostro computer.

Hub USB Type-C Iczi 11 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello classico per questo tipo di prodotto, con una scocca monoblocco in alluminio satinato, mentre la parte inferiore è dotata di piedini in silicone. Non manca naturalmente una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB lasciando una singola porta impegnata sul PC. Molto interessanti le due uscite audio/video, una VGA ed una HDMI, che permettono di collegare due monitor aggiuntivi sia in mirroring che in estensione, nel caso dell’HDMI fino al 4K a 60Hz. Si tratta di due feature indispensabili soprattutto per chi lavora da laptop e necessita di massimizzare la produttività, espandendo sensibilmente lo spazio di lavoro.

Le porte USB Type-A aggiuntive sono invece quattro, due con specifica USB 2.0 e due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una quantità sufficiente, quindi, sia per collegare ulteriori periferiche, che per importare/esportare file da supporti esterni come HDD, SSD o pen drive. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete offerte dal cavo ethernet. Presente inoltre un comodo lettore di schede in grado di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Uno strumento senz’altro essenziale per fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questi supporti. Chiude un jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 39,99 euro con uno sconto di ben 22 euro sul prezzo di listino.