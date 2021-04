HUB USB-C PD HDMI 4k per Mac e PC a meno di 30 euro

Chiudiamo questa serata di offerte con il consueto HUB USB-C divenuto ormai indispensabile per ottimizzare la produttività su laptop. In questo articolo vogliamo suggerirvi un prodotto molto apprezzato per un rapporto qualità/prezzo tra i migliori della categoria: il Natol HUB USB-C 9 in 1.

HUB USB-C Natol 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è perfettamente in linea con i prodotti simili, con una scocca monoblocco in alluminio che garantisce robustezza e leggerezza per il trasporto. Non manca la porta USB Type-C con Power Delivery (PD), la quale permette di collegare il caricabatteria del computer direttamente all’HUB. Presente l’utile porta HDMI per collegare un secondo monitor in mirroring o estensione, con una risoluzione massima supportata di 4K. Insomma un dispositivo che presenta tutta la connettività necessaria per migliorare lo svolgimento di qualsiasi attività.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A, in questo caso quattro. Due di queste sfruttano il protocollo USB 3.0 ad alta velocità che permette di scambiare rapidamente i file tra PC e periferiche esterne come HDD, SSD o pen drive. È presente poi un utile lettore di schede in grado di leggere o scrivere due memory card contemporaneamente. Uno strumento indispensabile per fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questo tipo di supporto per la memorizzazione di foto e video. Chiude una porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le massime prestazioni di rete grazie alla connessione cablata.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.