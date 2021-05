HUB USB-C per Mac 9 in 1 HDMI 4K a soli 15 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un HUB USB Type-C che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Parliamo dell’Heayzoki HUB USB-C 9 in 1, che con un prezzo decisamente contenuto, espande sensibilmente la connettività di laptop e MacBook.

HUB USB Type-C Heayzoki 9 in 1: caratteristiche tecniche

Molto interessante il design che, seppur tradizionale con una scocca in alluminio, risulta estremamente compatto grazie al posizionamento su un unico lato di tutte le porte. Tra le feature principali troviamo naturalmente l’immancabile porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB in modo da lasciare una singola porta impegnata sul PC. Altrettanto interessanti le due uscite audio/video, una VGA e l’altra HDMI, che permettono di collegare due monitor esterni sia in mirroring che in estensione.

Come premesso però l’obbiettivo è quello di espandere la connettività, ragione per cui ovviamente non mancano le porte USB Type-A. In questo caso sono 3 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità, perfette per il trasferimento rapido dei file da periferiche esterne come HDD, SSD e pen drive. Non manca un pratico lettore di schede, in grado di leggere e scrivere due memory card contemporaneamente. Uno degli strumenti più cari a fotografi e videografi, indispensabile per il loro lavoro. Chiude un jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono.

L’HUB è disponibile su Amazon a soli 15 euro attestandosi come uno dei prodotti dal rapporto qualità/prezzo migliore in assoluto disponibile su portale, oltre che tra i più economici della sua categoria.