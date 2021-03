HUB USB-C Thunderbolt 3 triplo monitor in offerta

Oggi vogliamo segnalarvi una buona offerta su un HUB USB-C indirizzato prevalentemente ai professionisti che lavorano in mobilità. Si tratta del BC Master 12 in 1, in grado di aggiungere al PC o MacBook una quantità di porte sufficiente per ogni esigenza.

HUB USB Type-C BC Master 12 in 1: caratteristiche tecniche

Partendo dal design ritroviamo una scocca monoblocco completamente in alluminio, che garantisce robustezza e leggerezza. Il dispositivo, infatti, grazie anche ad un formato piuttosto compatto, è molto comodo da trasportare. Nel caso specifico sono ben 12 le porte che vengono aggiunte, con il supporto alla specifica Thunderbolt 3 che offre una larghezza di banda di ben 40Gbps. Inutile dire che per sfruttare a pieno l’HUB è necessario avere una porta Type-C che supporti tale specifica.

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo innanzitutto la porta USB-C con supporto al PD (Power Delivery) fino a 100W. Questa permette di ricaricare il computer collegando il caricabatteria direttamente all’HUB, lasciando una singola porta USB impegnata. Non mancano naturalmente 4 porte USB Type-A aggiuntive, di cui due USB 3.0, a cui si somma una quinta porta USB in questo caso Type-C. Ben 3 le uscite video, due HDMI ed una VGA, che permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. Questi possono essere utilizzati sia in mirroring, che come estensione dello spazio di lavoro. Chiudono la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo ethernet, ed un comodo lettore di schede.

Grazie alle offerte del giorno, Amazon propone l’HUB di BC Master a soli 49,99 euro con uno sconto del 17% sul prezzo di listino.