Non avrai altro Hub USB 3.0 all’infuori di quello WENTER proposto oggi in offerta lampo su Amazon. Offre ben 11 porte, ognuna affiancata da un interruttore per l’accensione e lo spegnimento singolo nonché da un LED che ne indica lo stato di funzionamento.

WENTER Hub USB 3.0 con 11 porte: lo sconto

7 degli slot sono ottimizzati per il trasferimento dati ad alta velocità (pendrive, hard disk e così via), mentre gli altri 4 per la ricarica dei dispositivi (smartphone, tablet ecc). È bene precisare che considerata la natura dell’apparecchio dev’essere a sua volta connesso alla presa a muro, l’alimentatore è fornito in dotazione. Si tratta dunque di un modello adatto alla scrivania, in ufficio o a casa per chi lavora in smart working.

È pienamente compatibile con i computer basati su sistemi operativi Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Tutto questo al prezzo di 29,74 euro invece di 34,99 euro come da listino. Come scritto in apertura si tratta di un’offerta lampo, proposta su Amazon solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili: gli interessati non perdano tempo.

