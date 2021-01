Decisamente non un mouse come tutti gli altri: per capire cosa rende diverso e speciale Cooler Master MM710 basta uno sguardo. Il suo telaio è bucato e lascia intravedere l’interno. Non un vezzo prettamente estetico, ma che consente di renderlo ultraleggero con un peso di soli 53 grammi. Oggi è proposto in offerta su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Cooler Master MM170: il mouse ultraleggero in sconto

Si tratta di un modello cablato (con cavo rivestito) che non ha dunque bisogno di una batteria interna e che solleva l’utente dall’obbligo di sostituirla o ricaricarla. Nessun compromesso in termini di qualità nel rilevare il movimento grazie al sensore ottico Pixart PMW3389 da 16.000 dpi. È ambidestro adattandosi dunque anche ai mancini. A garantire l’affidabilità gli interruttori Omron di livello professionale posizionati sotto i pulsanti. I piedini realizzati in PTFE a basso attrito assicurano un glide senza sforzo e una reattività premium.

Caratterizzato dalla sua struttura a nido d’ape, Cooler Master MM170 viene proposto come un mouse per il gaming, ma nulla vieta di impiegarlo per altri fini. La versione Bianco Opaco è in sconto del 20% sul prezzo di listino. Giù il prezzo anche di quella Nero Opaco con un’offerta a -11%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.