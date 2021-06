HUB USB Type-C 11 in 1 a soli 67,99€ su Amazon!

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi ha catturato la nostra attenzione l’offerta su un ottimo HUB USB-C. Si tratta dell’HUB Baseus USB Type-C 11 in 1 che in un formato leggero e compatto fornisce un ottimo aiuto a chi utilizza il laptop o il MacBook per la produttività.

HUB USB Type-C Baseus 11 in 1: caratteristiche tecniche

Questo hub USB C plug-and-play presenta 1 porta di ricarica USB-C PD, una porta di rete RJ45 Gigabit, uscita video HDMI 4K a 2 porte, porta VGA maschio-femmina, 3 porte USB 3.0, uno slot per lettore di schede SD / TF e una porta audio / microfono 2-in-1.

Tra queste spiccano ovviamente la porta Ethernet che garantisce una velocità di rete ultra-veloce essendo compatibile con connessioni da 10 a 1000 Mbps. Poi le 3 porte USB 3.0 con supporto alla velocità 5Gbps permettono una trasmissione di dati ultraveloce e sono compatibili con USB 2.0 e USB 1.1. Infine il supporto alle schede SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, Micro SDXC potete trasferire foto e video dalla vostra videocamera o fotocamera con velocità fino a 104MB/s.

Grazie all’offerta, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 67,99 euro con uno sconto di ben 12 euro sul prezzo di listino.