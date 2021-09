HUB USB Type-C 7 in 1 con HDMI 4K e PD a meno di 20 euro: un vero affare

Oggi ti suggeriamo un nuovo HUB USB Type-C ad un prezzo davvero formidabile considerando ciò che offre. Si tratta dell’HUB 7 in 1 USB-C in grado di espandere notevolmente la connettività del tuo computer, pur mantenendo un formato estremamente pratico e compatto.

HUB USB Type-C 7 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB presente l’ormai tradizionale design in alluminio, con una scocca monoblocco che agevola la dissipazione del calore. Questo perché, come di consueto per questo tipo di dispositivi, supporta il Power Delivery fino a 100W tramite porta USB Type-C. Questa permette di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB, così da lasciare una singola porta impegnata sul PC. Non manca, naturalmente, un’uscita HDMI in grado di gestire un secondo monitor, in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K. Si tratta di una feature fondamentale, soprattutto per chi necessita di un’area di lavoro più ampia così da migliorare la produttività.

Naturalmente, l’obbiettivo del dispositivo è quello di espandere la connettività sempre più risicata dei portatili, in particolare di ultrabook e MacBook. Presenta, quindi, 3 porte USB Type-A e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Che tu debba collegare delle periferiche esterne, effettuare backup, o semplicemente riprodurre file multimediali, queste ti permetteranno di farlo senza alcun compromesso dal punto di vista prestazionale. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF, indispensabile soprattutto per fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente le memory card. In sostanza, quindi, un dispositivo economico, ma indispensabile da avere nella borsa o nello zaino.

Grazie ad un coupon del 30%, che si somma allo sconto preapplicato del 10%, l’HUB può essere acquistato su Amazon a soli 18,89 euro.