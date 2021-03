HUB USB Type-C 8 in 1 per PC e MacBook in offerta

In questo periodo di uso intensivo del computer, in molti sicuramente staranno apprezzando la comodità degli HUB USB-C. Per questo oggi vi suggeriamo l’acquisto dell’HUB VAVA 8 in 1 Type-C, un piccolo accessorio che amplia significativamente la connettività del proprio PC portatile o MacBook.

HUB USB Type-C Vava 8 in 1: caratteristiche tecniche

Come soprattutto i possessori di ultrabook e MacBook avranno notato, la quantità di porte si è ormai ridotta al minimo indispensabile in favore di peso e dimensioni. Per questa ragione quindi, i professionisti in particolare, non possono più fare a meno di un buon HUB. In questo caso Vava offre ben 8 connessioni aggiuntive, impegnando una singola porta USB Type-C. Molto interessante, infatti, è la porta USB Type-C presente sull’HUB con supporto al PD (Power Delivery). Questa permette di inserire il caricabatteria direttamente al dispositivo senza la necessità di impegnare un’ulteriore porta, con un’erogazione massima di ben 100W. Ottimo il design che presenta una scocca completamente in alluminio il linea con il design di Cupertino.

Presente un’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor al PC, per espandere magari l’area di lavoro. Non mancano 3 porte USB Type-A di cui due USB 3.0 ad alta velocità per la connessione di periferiche esterne come hard disk o SSD. Presente un comodo lettore di schede TF, ideale soprattutto per fotografi e videografi che necessitano di estrarre i dati da dispositivi di archiviazione diversi. Chiude una comoda porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità di connessione che solo il cavo riesce ad offrire.

Grazie ad un’offerta a tempo, l’HUB è disponibile su Amazon a soli 28,89 euro con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.