HUB USB Type-C per MacBook e PC in offerta

Avete un MacBook o un ultrabook, e sentite la mancanza di una buona dotazione di porte? Allora abbiamo l’accessorio che fa per voi, oggi in offerta su Amazon. Si tratta dell’HUB USB-C Iczi, che vi fornirà tutte le connessioni di cui potreste avere bisogno.

HUB USB Type-C Iczi: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto compatto con una scocca completamente in alluminio che ne riduce il peso, agevolandone il trasporto. Presenta un cavo integrato con un connettore USB Type-C ormai immancabile su ogni laptop. La comodità è ovviamente che impegnando una singola porta USB, avremo a disposizione un pannello I/O degno di una postazione desktop. Si tratta quindi di un dispositivo ideale per qualsiasi esigenza, e indispensabile per chi abitualmente lavora in mobilità.

Tra le connessioni troviamo innanzitutto ben 5 porte USB. Tre di queste sono USB 3.0 Type-A per le periferiche esterne come hard disk, SSD, chiavette USB o qualsiasi altro dispositivo mobile come smartphone e tablet. Due invece sono USB Type-C, di cui una con supporto al PD (Power Delivery) fino a 100W. Questa permette di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB senza impegnare un’ulteriore porta. Molto interessanti anche le due uscite video, una HDMI e l’altra VGA che concedono la connessione di due monitor aggiuntivi utilizzabili come estensione dello spazio di lavoro. Presente anche una porta RJ45 Gigabit LAN in modo da godere della massima velocità e stabilità della rete, che solo il cavo può offrire. Chiudono il cerchio un jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono, ed un comodo lettore di schede TF.

Grazie alle offerte del giorno, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 39,43 euro con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.