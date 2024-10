Hub USB-C 6-in-1 con display LED a 19€ (coupon sconto)

Quello che segnaliamo qui non è il solito hub USB-C 6-in-1: il modello di UGREEN non è solo dotato di numerosi slot per il collegamento dei dispositivi, ma anche di un piccolo display LED che si illumina e mostra una simpatica animazione. Perché? Perché no! Lo puoi acquistare a soli 19 euro semplicemente attivando il coupon sconto che trovi oggi su Amazon.

UGREEN: le caratteristiche dello hub USB-C 6-in-1

Il design è minimalista, elegante e compatto, perfetto sia per la scrivania che per la mobilità. Su un lato sono presenti una porta USB-C con PowerDelivery da 100 W e una HDMI 4K@60Hz per il segnale audio-video. Sull’altro, invece, ci sono altre due USB-C 3.2 da 10 Gbps e due USB-A 3.2 da 10 Gbps utili per il trasferimento dati. È compatibile con tutti i computer, smartphone e tablet, senza limitazioni. Ti basta uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Ricapitolando, ti basta attivare il coupon dedicato per ottenere lo sconto di 10 euro e acquistare lo hub USB-C 6-in-1 di UGREEN al prezzo finale di soli 19,99 euro. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi lo ha già messo alla prova gli assegnano un voto medio di 4,2/5.

Zero compromessi per quanto riguarda l’affidabilità della transazione. Il dispositivo è venduto direttamente dallo store ufficiale del produttore su Amazon e spedito attraverso la rete logistica dell’e-commerce. Vale a dire che, se lo ordino adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai poi due settimane di tempo.