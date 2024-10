HYPE: ottieni 25€ di bonus benvenuto e piccoli prestiti istantanei

Lasciando per un momento da parte i tanti vantaggi offerti a chi decide di aprire un conto con HYPE, un altro buon motivo è quello fornito oggi dal codice promo CIAOHYPER , che permette di ottenere un bonus di 25 euro come omaggio di benvenuto. Non devi far altro che inserirlo in fase di attivazione, tutto qui.

Il bonus di 25 euro ti sta aspettando su HYPE

La soluzione proposta dalla neo bank digitale, una fintech company 100% italiana, è già stata scelta da oltre 1,8 milioni di persone, che la utilizzano quotidianamente per la gestione delle loro finanze. Include la possibilità di pagare ovunque, online oppure nei negozi fisici, attraverso la carta oppure da smartphone. Inoltre, ci sono funzionalità per lo scambio di denaro con amici, parenti e contatti, per i versamenti in favore della pubblica amministrazione (bollettini e altro), per inviare bonifici (periodici, tradizionali o istantanei), una sezione dedicata ai risparmi e statistiche sempre aggiornate sulle spese effettuate. Scopri di più sul sito ufficiale.

HYPE permette anche di ottenere prestiti personali con valore fino a 50.000 euro, per finanziare i propri progetti, grandi o piccoli. È possibile chiedere un preventivo in modo semplice e veloce, attraverso una procedura online e potendo contare su una rete di consulenti a cui rivolgere ogni domanda. La richiesta è analizzata in tempo record grazie alla tecnologia Younited. Il servizio è poi caratterizzato da un’elevata flessibilità nella definizione delle rate da rimborsare.

Il primo passo da compiere è quello che passa dall’apertura del conto. E oggi, grazie alla promozione in corso, inserendo il codice CIAOHYPER per te c’è un bonus di benvenuto dal valore di 25 euro. Visita la pagina dedicata per conoscere tutte le altre informazioni a proposito dell’iniziativa.