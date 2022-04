Hype ti regala fino a 25 euro: come fare

La FinTech è diventata ormai una realtà consolidata. Stiamo imparando a gestire le nostre finanze semplicemente con pochi tap da uno smartphone, ritenendo ormai jurassiche le file agli sportelli e perfino l’uso dei contanti. Occorre però sempre affidarsi a piattaforme sicure e funzionali, come per esempio Hype.

Con il conto HYPE riceverai la tua carta virtuale disponibile in app. È protetta da crittografia e puoi utilizzarla per effettuare pagamenti online o in negozio, in totale sicurezza. Se scegli il conto HYPE Next o Premium, ricevi gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless con cui prelevare in tutto il mondo.

In questi giorni, HYPE sta anche offrendo un bonus di 25 euro a chi si registra. Conosciamo meglio la piattaforma e come ottenere il bonus.

HYPE cosa offre

HYPE offre la funzione Radar, grazie alla quale saprai sempre quello che spendi, in entrata e in uscita. L’app riconosce le tue spese e le organizza in automatico.

Se si sceglie un conto Next o Premium, sarà possibile collegare e controllare tutti i tuoi conti online direttamente dall’app per analizzare con cognizione le tue capacità di risparmio e di investimento. Basta scegliere l’importo che si vuole mettere da parte ed entro quale data. L’app farà risparmiare e raggiungere il proprio obiettivo.

Ed ancora, grazie alla collaborazione con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR, il cliente apre senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e li gestisci dall’app.

Ottenere un prestito con HYPE

La piattaforma offre anche dei prestiti per quanti hanno in mente e nel cuore un progetto. Dai piccoli progetti a quelli che cambiano la vita. Grazie al servizio offerto da Sella Personal Credit, è possibile infatti richiedere da 2.000€ a 25.000€.

Inoltre, se si ha bisogno di piccole cifre, inferiori anche ai duemila euro, è possibile provare Credit Boost, la funzione per richiedere piccoli prestiti.

Per quanti vogliono accantonare del denaro e così maturare anche degli interessi, è possibile farlo grazie ai conti deposito offerti da illimity. La funzionalità è disponibile per tutti i Clienti Plus, Next o Premium.

Come ottenere bonus

Abbiamo detto nell’incipit che Hype offre un bonus di 25 euro per quanti si iscrivono ora al servizio. Ottenerlo è semplice: basta andare a questo link e completare il procedimento di registrazione. Inoltre, è anche veloce, poiché basta inserire la propria email e pigiare il bottone blu “Registrati”. Avendo prima ovviamente letto il dislaimer sotto sulla privacy.

