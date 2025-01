HYPE Business: conto aziendale con pagamenti F24 gratis e carta World Elite Mastercard

HYPE Business è un conto aziendale online progettato per venire incontro alle esigenze di liberi professionisti titolari di partita IVA e ditte individuali, con il canone mensile di 2,90 euro al mese che include pagamenti F24 gratis e una carta World Elite Mastercard. Grazie all’ultima promozione in corso, è possibile ottenere un bonus di 50 euro usando il codice 50BIZ in fase di registrazione.

Oltre a ciò, gli altri punti di forza di HYPE Business sono le micro assicurazioni incluse, i bonifici ordinari e istantanei gratuiti, l’assistenza tecnica attiva sette giorni su sette e la funzione Tax Manager per un maggiore controllo sulle scadenze fiscali della propria attività.

Le caratteristiche chiave di HYPE Business

Con HYPE Business i titolari di una ditta individuale o i liberi professionisti con partita IVA possono attivare un conto aziendale e le coordinate IBAN senza costi aggiuntivi, ricevendo gratis una carta di debito World Elite Mastercard, con cui poter effettuare pagamenti ovunque ci si trovi.

Un altro tratto distintivo è il pagamento gratuito dei modelli F24 semplificati tramite l’app. La loro compilazione avviene in pochi secondi, così come per l’invio è sufficiente un clic, per una fiscalità più semplice e veloce rispetto ai conti tradizionali.

Sempre a proposito di fiscalità, tra le funzionalità incluse vi è anche Tax Manager, opzione che consente di avere un maggiore controllo sulle scadenze fiscali della proprio attività. Entrando più nello specifico, Tax Manager offre una stima gratuita delle imposte e dei contributi relativi all’anno in corso, e in più consente di creare un “salvadanaio” speciale in cui depositare in base alle proprie preferenze la somma stimata.

Un’ulteriore funzione che può tornare utile per la gestione delle spese è Radar, con notifiche, report mensili e statistiche che consentono di ottenere una visione aggiornata su quello che è l’andamento delle entrate e delle uscite dell’attività. Sempre con Radar si possono consultare anche i saldi e i movimenti di tutti i conti personali.

Maggiori dettagli relativi al conto aziendale HYPE Business sono disponibili sul sito ufficiale HYPE.