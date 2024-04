Hype: cashback sugli acquisti e funzionalità di risparmio intelligenti

Il Conto HYPE rappresenta una proposta innovativa nel panorama bancario digitale, offrendo una vasta gamma di servizi e soluzioni finanziarie flessibili.

HYPE non è solo un conto bancario digitale, ma una piattaforma che integra gestione finanziaria, risparmio, sicurezza, e intrattenimento, il tutto gestito da un’app intuitiva che risponde alle esigenze di un pubblico moderno e dinamico.

Funzionalità e vantaggi

Con HYPE, gli utenti possono beneficiare di un conto online con IBAN e una carta virtuale immediatamente disponibile tramite app, ideale per gli acquisti sia online che in negozio. La piattaforma include anche funzioni come il “Box risparmi”, che aiuta a impostare e raggiungere obiettivi finanziari specifici, incentivando al risparmio attraverso metodi intuitivi e interattivi.

Cashback e incentivi

Uno degli aspetti più allettanti di HYPE è il programma di cashback che permette di guadagnare fino al 10% sugli acquisti effettuati tramite l’app, aumentando il valore delle spese quotidiane. Inoltre, la sezione Radar offre una visione dettagliata delle entrate e delle uscite, permettendo un controllo accurato delle finanze personali.

Versatilità e sicurezza

La sicurezza è una priorità: la carta può essere bloccata e sbloccata direttamente dall’app, offrendo protezione immediata contro il furto o l’uso fraudolento. Inoltre, il conto permette di inviare e ricevere denaro istantaneamente usando semplicemente un numero di telefono o un’email, rendendo le transazioni veloci e semplici come inviare un messaggio.

Opzioni Premium

HYPE è disponibile con vari piani di conto, inclusi HYPE Next e HYPE Premium, che presentano benefici aggiuntivi come prelievi e bonifici istantanei gratuiti, pacchetti assicurativi e assistenza prioritaria, a fronte di un canone mensile.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE clicca qui.