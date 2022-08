Hype: come funziona l'assicurazione da viaggio

Sei in partenza per le vacanze e vorresti affidarti a un’assicurazione di viaggio per evitare problemi (anche in caso di ritardo o cancellazione del volo)? Basta una semplice ricerca in rete per trovare decine e decine di risultati. Esiste, tuttavia, un’alternativa altrettanto vantaggiosa che oltre all’assicurazione di viaggio offre una carta di debito con IBAN italiano ricca di funzionalità. Parliamo di Hype Premium e del servizio integrato Assicurazione Premium: un pacchetto assicurativo esclusivo che include al suo interno molteplici coperture, per viaggiare (e non solo) senza preoccupazioni e protetto da qualsiasi imprevisto.

Assicurazione Premium: cosa include?

Per accedere all’Assicurazione Premium, è necessario prima essere titolari di un conto Hype Premium. Se ancora non sei iscritto, puoi farlo tramite questo link. La registrazione è semplice e veloce e puoi eseguirla sia da smartphone che da desktop. Il costo è di 9,90 euro al mese, per un’esperienza ricca di opzioni e servizi: oltre a tutti i vantaggi esclusivi Hype, riceverai anche una carta di debito World Elite Mastercard e assistenza prioritaria anche via WhatsApp.

Attivando il conto Premium potrai beneficiare in qualsiasi momento del pacchetto assicurativo che non si limita solamente ai viaggi, ma si estende anche ad acquisti e protezione su prelievo ATM in caso di rapina. Nello specifico della copertura viaggi, Hype include:

Spese mediche, in caso di emergenza medica all’estero

Ritardo bagaglio

Smarrimento bagaglio

Ritardo del volo

Annullamento del volo

Cancellazione del viaggio

Una vera comodità, considerando che a causa dei recenti scioperi decine di voli stanno subendo ritardi, cancellazioni e annullamenti. Le coperture sono tutte attive nel momento in cui concludi la registrazione al conto Premium. In alcuni aeroporti avrai inoltre la possibilità di accedere gratis oppure dietro pagamento a prezzo ridotto a oltre 1100 lounge aeroportuali.

Conto Hype Premium: cosa offre?

Abbiamo parlato del pacchetto assicurativo e della carta di debito World Elite Mastercard, ma cos’altro offre Hype Premium? Tra i servizi più interessanti troviamo prelievi gratuiti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta, bonifici istantanei gratis e illimitati, zero commissioni per bollette, bollettini e ricarichi. A ciò si aggiungono tutti i vantaggi del conto Hype Next.

Ricordiamo che l’opzione Premium ha un costo di 9,90 euro al mese, mentre i costi di attivazione sono gratuiti a titolo promozionale fino al 30 settembre. Inoltre, inserendo il codice promo “SUPER” in fase di registrazione, riceverai un bonus fino a 25 euro dopo sette giorni dalla ricarica di almeno 1 euro effettuata sul tuo nuovo conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.