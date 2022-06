HYPE DAYS: promo e cashback 10% sulle vacanze

Quale occasione migliore dell’inizio dell’estate per lanciare una promozione dedicata alle vacanze? Prendono il via oggi gli HYPE DAYS, messi in campo dalla neo-bank in modo coerente con il proprio mantra Do it with your HYPE . L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano godersi appieno la bella stagione, senza rinunce.

Al via gli HYPE DAYS, tra promozioni e cashback

Gli appassionati di musica possono acquistare i biglietti per prendere parte al festival La Prima Estate approfittando di uno sconto del 30% ed entrando all’evento passando da un accesso dedicato saltando la fila. I live prenderanno il via nella giornata di domani (martedì 21 giugno) e andranno avanti per l’intera settimana (fino al 26 giugno), ospitati dal Parco Bussoladomani del Lido di Camaiore. Sul palco si avvicenderanno artisti di richiamo nazionale e internazionale del calibro de La Rappresentante di Lista, i Duran Duran, Jamie XX, Cosmo e i Bluvertigo.

La collaborazione con la startup italiana Creative Harbour permette invece di ottenere uno sconto dal valore di 100 euro su tutte le mete disponibili per il remote working. Qualche esempio? Tra le location ci sono Fuerteventura, Algarve, Tenerife, Valle d’Aosta e Puglia.

Infine, chi ancora non ha deciso dove trascorrere le proprie vacanze, può beneficiare di una promo messa in campo con Booking.com. Così facendo, si ha accesso a un cashback del 10% sulle prenotazioni. Tutto ciò che bisogna fare è visitare la piattaforma e scegliere dove si desidera andare passando dall’applicazione del servizio HYPE. Questa nuova opportunità legata ai viaggi va ad aggiungersi a quelle che la neo-bank già propone da tempo, grazie alle partnership con Expedia, eDreams, Italo, Flixbus, Volagratis, GNV (Grandi Navi Veloci), Hotels.com ed Europcar.

