Hype: gestisci le spese, risparmi e investi in modo smart

Hype offre un conto online con IBAN e un’app ricca di funzionalità per la gestione delle finanze personali.

Il conto di Hype è disponibile con i piani Hype (gratuito), Hype Next (€2.90 al mese) e Hype Premium (€9.90 al mese).

Il piano Hype gratuito include una carta virtuale disponibile in app, in alternativa è possibile richiedere la carta fisica al costo di 9,90€ una tantum. Scegliendo invece i profili Hype Next e Hype Premium la carta di pagamento fisica Mastercard è inclusa nel canone mensile.

Tutti i piani includono bonifici ordinari gratuiti e numerosi strumenti accessibili tramite l’app che consentono di gestire al meglio il denaro.

Hype permette anche di accedere ad un programma di cashback che consente di risparmiare fino al 10% sui propri acquisti. Basterà fare shopping dalla sezione Cashback dell’app per ottenere una percentuale di rimborso su una grande varietà di prodotti, dai viaggi alla tecnologia, dal benessere all’abbigliamento, da libri e film agli accessori per lo sport.

Grazie alle funzionalità Box Salvadanaio e Box Obiettivo, si potrà scegliere l’importo che si desidera mettere da parte ed entro quale data, e Hype aiuterà a risparmiare con più facilità.

Inoltre grazie alla funzione Radar si avrà sempre a portata di mano un’analisi aggiornata delle proprie spese: l’app le riconosce e le organizza in automatico, in più per i clienti Hype Next e Premium, è anche possibile collegare a Radar tutti i propri conti – anche quelli presso altre banche- per poter consultare saldi e movimenti senza saltare da un’app all’altra.

Hype offre anche accesso a servizi di investimento, oltre che servizi di credito e a prodotti assicurativi pensati per rispondere a qualsiasi necessità della community.

Per conoscere l’offerta completa di Hype clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.