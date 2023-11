Hype: gestisci spese e risparmi senza canoni mensili

Il Conto HYPE si presenta come una soluzione bancaria innovativa e versatile per gestire le finanze quotidiane con facilità e senza costi aggiuntivi. Con il suo canone zero, HYPE si rivolge a chi cerca un’opzione economica per le proprie necessità bancarie quotidiane, offrendo una serie di funzionalità pratiche ed efficienti per semplificare la vita finanziaria degli utenti.

Tra le caratteristiche distintive di HYPE vi è la carta virtuale, disponibile immediatamente dopo l’attivazione del conto. Questa carta permette di effettuare acquisti online e nei negozi fisici, garantendo sicurezza attraverso sistemi di crittografia avanzati. Inoltre, la carta virtuale MasterCard può essere gestita direttamente dall’app HYPE, consentendo agli utenti di bloccare e sbloccare la carta con semplicità, offrendo un controllo totale sulle proprie finanze.

HYPE incoraggia anche una gestione oculata del denaro attraverso la sua funzione di “Box Risparmi”, che aiuta a stabilire e raggiungere obiettivi di risparmio personali. Inoltre, l’applicazione offre una sezione denominata Radar, che analizza le entrate e le uscite, categorizzando automaticamente le spese per fornire un quadro chiaro e immediato delle abitudini di consumo.

I clienti di HYPE possono anche guadagnare fino al 10% sui propri acquisti online effettuati tramite l’app HYPE grazie al programma di cashback ,che permette di ricevere rimborsi sui prodotti e servizi acquistati. In aggiunta, HYPE propone l’accesso a un Club esclusivo che permette di accumulare punti e sbloccare Gift Card per i propri brand preferiti, incentivando gli utenti a fare acquisti attraverso la piattaforma.

Per quanto riguarda le operazioni bancarie più tradizionali, HYPE offre la possibilità di ricaricare il conto fino a 15.000€ attraverso diverse modalità, come altre carte, contanti o bonifici. Inoltre, consente di inviare e ricevere bonifici ordinari gratuitamente utilizzando l’IBAN associato al conto.

La funzionalità di scambio denaro è un altro punto di forza, con la quale è possibile inviare e ricevere denaro istantaneamente utilizzando un numero di telefono o un’email. Questo rende la condivisione di denaro tra amici e familiari veloce e senza complicazioni, eliminando la necessità di maneggiare contanti o ricordare dettagli di conti bancari.

In aggiunta alle sue funzioni bancarie e di risparmio, HYPE offre anche servizi di prestito con la funzione Credit Boost, che fornisce prestiti istantanei online, e la possibilità di gestire investimenti come Bitcoin. Per chi cerca maggiori vantaggi, HYPE propone i piani Next e Premium, che includono servizi aggiuntivi come assicurazioni, assistenza prioritaria e pacchetti assicurativi.

La registrazione a HYPE è rapida e semplice, richiedendo solo pochi minuti online. Una volta attivato, il conto è subito operativo e la carta virtuale disponibile nell’app, pronta per essere utilizzata. Per chi desidera una carta fisica, questa può essere richiesta tramite l’app con un costo una tantum di 9,90€.

