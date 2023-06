Hype, il conto a canone zero per gestire le tue spese

Scegli HYPE e hai subito un bonus di 5€ inserendo il codice promo HYPER pensato per tutti i nuovi clienti. Con il conto a canone zero Hype puoi ricaricare fino a 15.000€ e inviare e ricevere denaro con tutti i tuoi contatti, gratis e in tempo reale. Hype si contraddistingue per essere un servizio semplice da utilizzare sia per ricevere che per inviare denaro.

Come si utilizza? Basta inserire numero di telefono o indirizzo email per scambiare denaro con i tuoi contatti e i tuoi amici. Attivalo subito in pochi minuti accedendo al sito web dedicato.

Grazie ad HYPE non perderai più traccia delle tue spese e potrai sapere sempre come spendere il tuo denaro. A tal proposito, infatti, la funzionalità Radar ti consente di consultare saldi e movimenti dei tuoi conti online senza saltare da un’app all’altra. Collegando le banche al Radar sarà semplice capire da quale carta hai pagato.

Con HYPE puoi anche guadagnare: è infatti possibile ottenere il cashback dai tuoi acquisti online. Entra in app, scegli il tuo brand preferito e ricevi il rimborso previsto per i prodotti e i servizi che compri! Se vuoi continuare a risparmiare, dall’app hai accesso alle offerte migliori di centinaia di brand, in qualsiasi giorno dell’anno: per usufruire del servizio non c’è bisogno di fare nulla, ti basta entrare nella sezione Cashback ogni volta che vuoi effettuare un acquisto e trovare l’offerta più conveniente.

Al costo di soli 9,90 euro al mese, puoi acquistare il conto Hype Premium e accedere senza limiti a tutti i servizi e vantaggi inclusi, compresi quelli assicurativi. Il costo di attivazione, di 9,90 euro, non dovrà essere pagato se attivi la promozione entro il 30/06/2023. Non ti resta dunque che approfittarne per evitare di perdere la promozione attualmente in corso.

