HYPE: il conto a canone zero perfetto per chi è in vacanza

HYPE è il conto online a zero spese che fa della flessibilità uno dei suoi punti di forza. Proprio per questa ragione è il compagno perfetto per chi si trova in vacanza e ha bisogno di effettuare acquisti, pagare i servizi di ristorazione o quelli di pernottamento in maniera veloce e sicura. Tra i vantaggi offerti da HYPE c’è infatti una carta virtuale disponibile in app e con coordinate IBAN che consente di fare shopping online e in negozio, ma non manca la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback per l’acquisto di prodotti e servizi di un ampio numero di brand.

HYPE: tutti i servizi inclusi, tanti vantaggi e zero spese

Come dicevamo, attivare gratuitamente HYPE consente di avere rimborsi a patto che questi avvengano tramite l’app HYPE. Il conto prevede inoltre prelievi ATM gratuiti per un importo fino a 250 euro al mese, bonifici istantanei, ricarica in contanti, con bonifico o da altra carta e possibilità di accedere a prestiti fino a 50.000 euro. HYPE è perfetto anche per tenere sotto controllo le spese e semplificare la vita grazie alla domiciliazione delle utenze domestiche.

Chi sceglie di attivare il conto online HYPE oggi ha a disposizione un bonus di 5 euro. Per ricevere l’omaggio di benvenuto è sufficiente inserire il codice CIAOHYPER nel modulo di adesione da compilare online per richiedere l’attivazione dei servizi.

A proposito è bene sapere che attivare il conto HYPE a zero spese basta seguire una semplice procedura che richiede pochi passaggi. Una volta completata, il conto si attiva nel giro di qualche giorno, mentre la carta di debito virtuale abbinata è disponibile fin da subito nell’app HYPE. Se vuole, il cliente ha inoltre la possibilità di richiedere la versione fisica della carta pagando un costo una tantum di appena 9,90 euro.