HYPE: il conto smart che ti aiuta a risparmiare

Con HYPE avrai tutto il necessario per gestire il tuo denaro in modo semplice e conveniente: potrai pagare, risparmiare, investire e tenere sotto controllo tutti i tuoi conti.

Con il conto HYPE avrai subito disponibile in app la tua carta virtuale che può essere utilizzata per effettuare pagamenti online o in negozio. Se invece scegli il conto HYPE Next o Premium, riceverai gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless con cui prelevare in tutto il mondo.

Inoltre, con HYPE avrai a disposizione una serie di funzionalità che ti aiuteranno nella gestione quotidiana delle tue finanze.

Le funzionalità di HYPE

Facendo shopping tramite l’app di HYPE potrai ottenere fino al 10% di cashback sui tuoi acquisti online. Potrai usare la sezione Offerte dell’app come un motore di ricerca per il tuo shopping e approfittare delle occasioni a disposizione. Avrai accesso alle offerte migliori di centinaia di brand, in qualsiasi giorno dell’anno

Grazie alla funzionalità Radar sai sempre quello che spendi, l’app riconosce le tue spese e le organizza in automatico. Potrai anche collegare altre banche a Radar e consultare saldi e movimenti dei tuoi conti online senza dover passare da un’app all’altra.

Con il Box Salvadanaio potrai raggiungere con facilità i tuoi obiettivi di risparmio per affrontare qualsiasi spesa, che sia un imprevisto o una super avventura. Potrai scegliere l’importo e la frequenza di risparmio e attivare la funzione arrotondamento per risparmiare anche dai tuoi acquisti con carta. Potrai vedere in qualsiasi momento la cifra totale messa da parte e l’avanzamento dei tuoi risparmi, e potrai decidere di modificare, sospendere o riattivare un Box quando vuoi.

Con HYPE potrai anche investire a partire da 1 euro: grazie alla collaborazione con Gimme5 puoi aprire senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e gestirli direttamente dall’app.

