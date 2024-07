HYPE, il conto smart perfetto per la Gen. Z

HYPE offre una soluzione digitale innovativa per la gestione del denaro. Con una registrazione online che richiede solo pochi minuti e non necessita di documenti cartacei, HYPE offre accesso immediatamente accesso a una carta e a un conto con IBAN ricco di funzionalità, tutto gestibile tramite app.

Funzionalità avanzate del conto HYPE

Carte virtuali e fisiche: La carta virtuale HYPE consente pagamenti online e in negozio in totale sicurezza. Scegliendo HYPE Next o Premium, si riceverà anche una carta fisica senza costi aggiuntivi, compatibile con Google Pay, Apple Pay e Mastercard.

Gestione finanziaria smart: L’app HYPE permette di controllare i movimenti del conto, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale con i propri contatti. Inoltre, permette di gestire tutte le proprie finanze direttamente dall’app, aggregando conti bancari esterni per una visione completa del proprio patrimonio.

Risparmio automatizzato: Con HYPE, è possibile impostare facilmente obiettivi di risparmio. L’app aiuta a mettere da parte l’importo desiderato entro la data prefissata, rendendo il risparmio semplice e automatico.

Cashback e Shopping Online: Il programma cashbak permette di ottenere un rimborso sugli acquisti effettuati tramite l’app HYPE, grazie alla collaborazione con BuyOn. Questo permette di risparmiare sullo shopping online.

Tipologie di conti HYPE

HYPE Base (0€ al mese): Include una carta virtuale per acquisti, prelievi gratuiti fino a 250€ al mese, ricariche senza limiti e cashback fino al 10% sugli acquisti online. Con il codice CIAOHYPER, ottieni 5€ di bonus all’apertura del conto. HYPE Next (2,90€ al mese): Offre una carta di debito Visa, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, possibilità di collegare altri conti bancari e polizze assicurative per acquisti e prelievi. Con il codice CIAOHYPER, ricevi 20€ di bonus all’apertura del conto. HYPE Premium (9,90€ al mese): Include una carta World Elite Mastercard con servizi esclusivi, pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, assistenza prioritaria e un pacchetto assicurativo completo. Con il codice CIAOHYPER, ottieni 25€ di bonus all’apertura del conto.

Servizi aggiuntivi innovativi

Prestiti personalizzati e Credit Boost: Grazie ad una selezione di partner, HYPE offre la possibilità di richiedere prestiti personalizzati per ogni tipo di progetto. Inoltre, mette a disposizione un servizio Credit Boost che permette di ottenere prestiti istantanei fino a 2000€ direttamente dall’app.

Assicurazioni e protezioni: HYPE Next e Premium includono coperture assicurative per acquisti, prelievi, elettrodomestici e viaggi, garantendo una protezione completa per ogni necessità.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE clicca qui.