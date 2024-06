HYPE: la carta per viaggiare con prelievi gratis e assicurazione inclusa

Se sei nel bel mezzo dei preparativi per il tuo prossimo viaggio all’estero e stai valutando una nuova carta che ti consenta di prelevare gratis in tutto il mondo, ti segnaliamo il conto-carta HYPE, la fintech del Gruppo Sella che offre un conto online all-inclusive che comprende anche l’assicurazione su viaggi, spese mediche e acquisti online.

La soluzione ideale è HYPE Premium, il conto che aggiunge all’assicurazione e ai prelievi senza commissione anche l’assistenza prioritaria tramite WhatsApp e la carta di debito World Elite Mastercard al costo di 9,90 euro al mese. In questo momento è attiva una promozione che consente di ricevere un bonus di 25 euro aprendo HYPE Premium con il codice promo CIAOHYPER.

HYPE Premium: la carta-conto con prelievi gratis e assicurazione

La carta-conto HYPE Premium consente di viaggiare senza preoccupazioni grazie all’assicurazione inclusa che offre la copertura sulle spese mediche, il rimborso per l’eventuale smarrimento del bagaglio e/o il ritardo del volo. I clienti Premium beneficiano inoltre dell’accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo e del fast track gratuito negli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Napoli, Catania e Olbia.

A tutto questo si aggiungono l’assistenza prioritaria durante tutti i giorni della settimana via telefono, email, chat e WhatsApp, più la carta di debito esclusiva World Elite Mastercard, per pagamenti e prelievi gratuiti in tutti i Paesi del mondo.

L’apertura di HYPE Premium avviene online tramite questa pagina del sito HYPE o cliccando il pulsante posizionato qui sotto. Una volta cliccato sul bottone Registrati a Premium, inserisci il coupon CIAOHYPER nell’apposito campo, così da ricevere un bonus di 25 euro. La procedura appena descritta richiede soltanto pochi minuti del tuo tempo libero.