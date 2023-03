Hype: la soluzione per gestire il denaro in modo smart

Hype è una soluzione di digital banking che offre un conto, una carta e un’app per gestire le proprie finanze in modo facile e conveniente.

Il conto Hype include una carta di pagamento e coordinate IBAN per inviare e ricevere bonifici, oltre a numerose funzionalità che rendono la gestione del denaro più semplice, veloce ed efficiente.

Nella sua versione gratuita Hype include una carta virtuale, mentre scegliendo Hype Next e Hype Premium si a otterrà una carta di debito Mastercard fisica.

Il conto HYPE si può ricaricare tramite bonifico, in tempo reale direttamente dall’app, oppure in contanti presso bar, edicole, tabacchi e supermercati, senza dover necessariamente recarsi in banca.

Le funzionalità di Hype

Hype offre numerosi strumenti utili per monitorare le proprie finanze. Grazie alla funzione Radar si avrà sempre a portata di mano un’analisi aggiornata delle proprie spese: l’app le riconosce e le organizza in automatico.

Inoltre, i profili Hype Next e Premium, consentono di collegare a Radar anche i propri conti presso altre banche, così da poter consultare saldi e movimenti senza saltare da un’app all’altra

Con la funzionalità Box Risparmi è possibile risparmiare con facilità: basterà scegliere l’importo che si vuole mettere da parte ed entro quale data. L’app aiuterà così a raggiungere i propri obiettivi di risparmio.

In più, facendo acquisti tramite l’app è possibile ottenere fino al 10% di cashback sugli importi spesi.

Grazie alla partnership di Hype con Bitpanda e Gimme5 è anche possibile accedere ad investimenti in azioni (anche frazionate), fondi comuni, materie prime e criptovalute.

Infine, Hype offre accesso a servizi di credito e a prodotti assicurativi pensati per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.

