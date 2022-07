Parti per le vacanze con il cashback di HYPE Next

Finalmente, l’estate. Dopo due lunghi anni di restrizioni è arrivata la bella stagione, tempo di ferie e di vacanze. È il periodo migliore per concedersi il meritato relax e qualche sfizio. Meglio ancora se è possibile farlo recuperando una parte di quanto speso: basta scegliere il conto e la carta giusta, come nel caso di HYPE Next che garantisce un cashback sulle transazioni.

HYPE Next: cashback e altri vantaggi

Sono previsti rimborsi fino al 7,6% sugli acquisti presso una serie di attività e partner selezionati. Ce n’è per tutti i gusti: viaggi, moda, tecnologia e benessere.

All’ apertura del conto è fornito un IBAN a cui indirizzare lo stipendio nonché tutto il necessario per iniziare subito a tenere sotto controllo le proprie finanze attraverso un’applicazione semplice e intuitiva.

Chi sceglie HYPE Next riceve inoltre una carta di debito funzionante su circuito Mastercard con supporto ai pagamenti contactless oltre che con i sistemi Google Pay e Apple Pay.

Tra le altre funzionalità offerte citiamo la possibilità di effettuare investimenti a partire da 1 euro grazie alla collaborazione con Gimme5 e di aderire al Conto Deposito maturando interessi sul capitale. La partnership con Sella permette anche di accendere un mutuo o di chiedere un prestito fino a 25.000 euro.

Per beneficiare di tutti questi vantaggi non bisogna far altro che aprire subito un conto HYPE Next. La registrazione impiega pochi minuti.

C’è anche la possibilità scegliere l’ opzione a costo zero con carta virtuale in cui non mancano cashback, analisi delle spese ed esecuzione gratuita dei bonifici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.