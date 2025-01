HYPE Next è il conto corrente che offre sempre il miglior prezzo garantito sugli acquisti online

Fare acquisti online è davvero comodo, conveniente e divertente. Ma quante volte lo stesso articolo acquistato è disponibile solo pochi giorni dopo a un prezzo inferiore su un altro store online? Sono le leggi del mercato, certo, ma c’è la possibilità di tutelare i propri acquisti online con la polizza sul miglior prezzo garantito inclusa nel conto corrente HYPE Next. Apri ora il tuo conto online.

Shopping online senza pensieri con HYPE Next

Il conto HYPE Next ha arricchito la sua offerta di servizi e vantaggi integrando anche la formula sul miglior prezzo garantito. In pratica dopo aver acquistato un articolo online, se questo risulta disponibile a un prezzo più basso, l’assicurazione inclusa nel conto corrente rimborsa la differenza spesa di più per quel prodotto.

Una soluzione estremamente conveniente e vantaggiosa che rende gli acquisti online ancora più semplici e piacevoli. In questo modo, infatti, si ha una maggiore tranquillità nell’effettuare gli acquisti online, superando il timore di dover attendere ulteriormente che il prezzo si abbassi. Parallelamente c’è anche il vantaggio di poter acquistare subito un prodotto senza dover attendere saldi, sconti o promozioni di fine stagione. L’assicurazione copre anche i costi di riparazione o sostituzione dei prodotti acquistati e anche i prelievi in contanti presso gli ATM in caso di furto, rapina o scippo.

È un servizio estremamente interessante che si aggiunge a tutti gli altri inclusi nel conto HYPE Next. Un conto che prevede assicurazioni anche per risparmiare sulle visite mediche e sulle riparazioni degli elettrodomestici. Un conto corrente comodo e pratico sia per gli acquisti online che per il controllo dei propri risparmi grazie alla funzionalità Radar che consente di monitorare da un’unica app tutti i saldi e i movimenti dei vari conti correnti intestati.

HYPE Next include prelievi gratuiti, bonifici istantanei e una carta di debito Mastercard per acquisti online, ricariche e pagamenti in sicurezza.