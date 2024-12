HYPE Next: il conto online con bonus di benvenuto da 20 euro

HYPE Next è il conto online dell’azienda fintech HYPE che propone ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto da 20 euro. Sono diversi i suoi punti di forza, tra cui prelievi e bonifici istantanei gratis più un’assicurazione che copre riparazioni di elettrodomestici, assistenza medica e acquisti.

Con il conto HYPE Next si riceve anche una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Con questa carta si possono effettuare acquisti in negozio e online sia in Italia che nel resto d’Europa, senza alcuna commissione aggiuntiva. Inoltre, si può ricaricare la carta senza limiti, così da poter affrontare qualsiasi tipo di spesa.

Come ricevere un bonus di benvenuto da 20 euro con HYPE Next

Per ricevere un bonus da 20 euro immediato occorre aprire il conto online HYPE Next mediante il codice promozionale CIAOHYPER (il coupon va inserito nel campo apposito del modulo di iscrizione). In seguito, entro 30 giorni dall’apertura del conto, bisogna spendere almeno 50 euro con la carta di debito associata al conto (l’importo di 50 euro può essere raggiunto anche tramite due o più transazioni).

Fatto questo, HYPE provvederà a inviare il bonus da 20 euro entro 7 giorni lavorativi dal momento del raggiungimento dei 50 euro. È importante inserire il codice promo CIAOHYPER in maniera corretta, quindi tutto in maiuscolo, se si vuole beneficiare del bonus di benvenuto previsto dalla promozione in corso.

In conclusione, ricordiamo che con HYPE Next è possibile anche richiedere un prestito istantaneo fino a 50.000 euro in tre minuti. L’opzione di riferimento è Credit Boost, disponibile direttamente dall’app. Maggiori informazioni su questa pagina dedicata del sito ufficiale HYPE.