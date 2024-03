Hype Premium: diventa titolare e ottieni un bonus di 25€

Sei pronto a scoprire un mondo di servizi finanziari senza limiti? HYPE Premium è la risposta. Aprilo adesso per ottenere subito un bonus di 25€ direttamente nel tuo conto corrente e beneficiare di un sacco di vantaggi esclusivi, che andremo ad elencare nel dettaglio.

Hype Premium: cosa offre

Hype Premium ti regala 25€ se, durante l’apertura, inserisci il codice promozionale CIAOHYPER. Una volta aperto, potrai tranquillamente gestirlo da smartphone o PC, con homebanking, gestendo in maniera facile i tuoi soldi.

La carta di debito World Elite Mastercard ti consente di prelevare e spendere ovunque senza alcuna commissione. Include coperture tra cui assicurazione sulle spese mediche, che ti protegge in caso di imprevisto anche quando ti trovi fuori, oltre che una copertura per lo smarrimento del bagaglio e sul ritardo del volo. Ad essere gratuita è anche l’operatività bancaria di base, con bonifici istantanei senza limiti, pagamento bollettini e ricariche telefoniche.

Con Hype Premium le attese agli aeroporti diventano momenti di relax e piacere, grazie a LoungeKey: il programma con cui puoi avere accesso ai salotti aeroportuali per attendere con tutte le comodità del caso. Hai inoltre assistenza prioritaria via WhatsApp, email, telefono o chat in qualsiasi giorno della settimana.

L’app è disponibile per Android e iOS e, tramite la sua interfaccia immediata e semplice, ti consente di avere una panoramica veloce su saldo, movimenti e, con la funzione integrata “Radar”, amministrare il risparmio: crea box oppure obiettivi risparmio per raggiungere la cifra necessaria. Puoi anche risparmiare nei tuoi acquisti, selezionando un’importo in più da mettere da parte ogni volta che spendi.

Hype Premium ti permette anche di richiedere prestiti personali fino a 50.000€ con esito rapido, cashback sugli acquisti , prenotazione viaggi, risparmio sull’assicurazione della tua macchina, invio denaro ad altri contatti Hype in rubrica e molto altro. Diventa ora titolare e sfrutta tutti i suoi vantaggi!