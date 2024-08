HYPE Premium: ecco come ricevere 25 di buono immediato

Ricarica del conto senza limiti, prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei gratis e zero commissioni per i pagamenti delle utenze domestiche: queste alcune della caratteristiche chiave di HYPE Premium, il conto all inclusive di HYPE, fintech italiana del Gruppo Sella.

Grazie alla nuova iniziativa in corso sul sito ufficiale, inoltre, è possibile ricevere un bonus immediato di 25 euro al momento della registrazione di un nuovo conto HYPE Premium. Ti spieghiamo come procedere passo dopo passo qui di seguito.

Come ricevere un bonus immediato di 25 euro con HYPE Premium

Una volta che sei nella pagina dedicata ad HYPE Premium, premi il pulsante Registrati a Premium posizionato in alto a destra. Si aprirà una nuova pagina, con un riepilogo dei documenti richiesti e della procedura d’identificazione tramite video. Premi dunque sul pulsante Avanti per proseguire.

Di seguito sarà sufficiente seguire la procedura guidata per la registrazione di un nuovo conto HYPE. All’inizio ti verrà richiesta l’inserimento dell’indirizzo e-mail, che diventerà da subito la chiave di accesso al conto. Poi dovrai inserire i tuoi dati personali, e infine il codice promozionale CIAOHYPER. Quest’ultimo consente di ricevere un bonus immediato di 25 euro da utilizzare poi con il nuovo conto.

A questo proposito, segnaliamo anche la presenza della carta di debito esclusiva World Elite Mastercard, attraverso cui è possibile accedere a più di 1.100 lounge aeroportuali e beneficiare del fast track gratuito nei più grandi aeroporti italiani, tra cui Roma Fiumicino e Milano Linate.

Per aprire il nuovo conto HYPE Premium è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata di HYPE e completare i passaggi richiesti.