Hype Premium: il conto che trasforma il tuo modo di gestire il denaro

Cosa cerchiamo quando valutiamo l’apertura di un conto corrente? Sicuramente la convenienza, ma anche la possibilità di utilizzarlo per le operazioni quotidiane: dagli acquisti online alle domiciliazioni delle bollette passando per i prelievi di contanti. E se esistesse un conto che offrisse, oltre a questo, strumenti, soluzioni e opportunità utili e convenienti? La soluzione c’è ed è quella del conto HYPE Premium.

Cosa rende il conto HYPE Premium diverso (e migliore) dagli altri

Tra le tre tipologie di conto HYPE quella Premium è la versione all inclusive che offre non solo tutti i servizi, ma anche condizioni economiche estremamente vantaggiose. HYPE Premium è innanzitutto un conto a zero spese che risponde puntualmente a tutte le esigenze personali e familiari.

È, infatti, un conto che fa parte del circuito Mastercard e che consente di fare pagamenti in tutti i negozi fisici utilizzando la carta di debito World Elite Mastercard (che supporta anche Google Pay e Apple Pay), permette l’accredito dello stipendio grazie all’IBAN italiano associato, consentire la domiciliazione delle utenze e, ancora, l’acquisto delle criptovalute.

Insomma, è una soluzione articolata alla quale fare riferimento per le operazioni ordinarie così come per quelle straordinarie. Tra i punti caratteristici del Conto HYPE Premium troviamo i 2.500€ di prelievo quotidiano e i 10.000€ al mese, i prelievi gratuiti in tutto il mondo e i bonifici istantanei completamente gratuiti.

Quando si parla di conti correnti, risparmi e acquisti online, la sicurezza non è mai troppa; per questo motivo il Conto HYPE Premium prevede da una parte l’assistenza prioritaria su WhatsApp 7 giorni su 7, così come l’assicurazione su acquisti online, spese mediche, viaggi e molto altro.

Tutto quello di cui si ha bisogno per risparmiare, acquistare e investire è compreso nel Conto HYPE Premium. Un conto smart, versatile, gratuito e sicuro. Al momento dell’apertura del conto (semplice e veloce, completamente online) è possibile usufruire anche di un bonus di 25€ inserendo il codice promo CIAOHYPER. Non perdere l’occasione: attiva subito HYPE Premium e scopri tutti i vantaggi.