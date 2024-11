HYPE Premium, il conto online con bonus da 25€ immediato

L’apertura del conto online HYPE Premium attraverso il codice promo CIAOHYPER offre un bonus di 25 euro dopo aver effettuato il primo pagamento con la carta associata al nuovo conto. Tra i vantaggi anche prelievi gratis ovunque nel mondo, una carta di debito Mastercard utilizzabile in tutti i Paesi all’estero e un’assicurazione di viaggio inclusa.

Ulteriori punti di forza del conto HYPE Premium i bonifici istantanei gratis, ricariche della carta senza limiti per affrontare qualsiasi tipo di spesa e pagamenti delle bollette per le utenze domestiche come luce e gas senza commissioni. Inoltre, si ha a disposizione un’assistenza prioritaria in qualsiasi giorno della settimana tramite WhatsApp, telefono, e-mail e chat.

La pagina di apertura del conto è disponibile a questo indirizzo del sito ufficiale HYPE.

Come ottenere il bonus da 25 euro di HYPE Premium

Il riscatto del bonus da 25 euro richiede l’apertura del conto online HYPE Premium con il codice CIAOHYPER e una prima spesa di qualsiasi importo con la carta associata al conto.

Ecco i passaggi da portare a termine per ottenere il bonus di benvenuto immediato di HYPE:

Apri un nuovo conto HYPE Premium tramite questa pagina del sito HYPE.

tramite questa pagina del sito HYPE. Usa il codice CIAOHYPER nell’apposito campo durante la fase di registrazione del conto.

nell’apposito campo durante la fase di registrazione del conto. Effettua un pagamento di qualsiasi importo con la Mastercard World Elite, la carta associata al conto.

con la Mastercard World Elite, la carta associata al conto. Attendi la ricezione del bonus sul tuo nuovo conto.

Con HYPE Premium si ha accesso ha un conto all inclusive, con copertura delle spese mediche, rimborso per l’eventuale smarrimento del bagaglio e per il ritardo del proprio volo. In più, include l’accesso esclusivo a oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo e il fast track gratuito negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Torino, Venezia, Napoli, Catania e Olbia.

Maggiori dettagli sulla promozione a questa pagina del sito HYPE.