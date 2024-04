Hype Premium: il conto vantaggioso e completo che ti regala 25€

Ricevi subito 25€ di bonus sul conto corrente diventando titolare di Hype Premium, la soluzione ideata da Banca Sella, completa e piena di vantaggi riservati ai titolari, quali assicurazioni, accesso ai salotti aeroportuali, assistenza prioritaria e molto altro.

Hype Premium: tutti i suoi vantaggi

Hype Premium offre un conto corrente davvero completo, abbinato a una carta di debito World Elite MasterCard per spendere e prelevare in tutto il mondo. Puoi ricaricarla all’istante senza limiti per qualsiasi tipologia di acquisto, oltre a regolarla per quanto riguarda i limiti periodici o sospenderla quando vuoi dall’area privata.

Il conto Premium di Hype è disponibile sia tramite app, per smartphone Android e iOS, che anche homebanking. Le operazioni base sono gratuite e includono l’emissione di bonifici istantanei e senza limiti, pagamento di bollette, bollettini e ricariche telefoniche.

Se viaggi, potrai beneficiare di coperture assicurative che ti proteggono in caso di spese mediche sia in Italia che all’estero, smarrimento dei bagagli e ritardo del tuo volo. Attendi in tutta comodità negli aeroporti con l’accesso ai salotti VIP, grazie a Lounge Key, oltre alla corsia preferenziale che puoi usufruire quando devi attraversare i controlli di sicurezza.

Con Hype Premium ha inoltre assistenza prioritaria che puoi contattare per qualsiasi necessità sia tramite chat, con WhatsApp, che email o telefono, tutti i giorni della settimana.

Puoi inoltre chiedere prestiti personali, anche istantanei fino a 2000€ direttamente dall’app, con esito in tempo reale, ottenere cashback, impostare un obiettivo di risparmio tramite la sezione apposita, scambiare denaro gratuitamente con i contatti Hype della tua rubrica, risparmiare il 15% sull’assicurazione dell’automobile e altri vantaggi.

Per aprire Hype Premium devi soltanto andare nella pagina ufficiale, fare clic su “Registrati a Premium” e fornire i tuoi dati anagrafici, con i documenti di identità. In fase di richiesta, inserisci il codice promo CIAOHYPER per ottenere il bonus di benvenuto di 25€ subito dopo l’apertura.