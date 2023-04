Hype Premium, in scadenza il bonus da 25 euro: apri il conto ORA

Per i viaggiatori frequenti, la Mastercard World Elite è la carta premium ideale, magari arricchita con un bonus da 25 euro.

Offrendo servizi personalizzati e vantaggi esclusivi, è una soluzione su misura se stai cercando un servizio di prim’ordine.

La buona notizia è che puoi mettere le mani su questa carta d’élite a una frazione del prezzo. Come? Aprendo il conto Hype Premium, riceverai la carta in omaggio.

Per 9,90 euro al mese, Hype Premium ti offre un accesso all-inclusive ai servizi e ai vantaggi della piattaforma, come la copertura assicurativa medica, di acquisto e furto.

Optando per la registrazione tramite il seguente link, avrai diritto a un vantaggio speciale: 25 euro di bonus che potrai utilizzare a tua discrezione.

Basta digitare il codice promozionale “SUPER” al momento della registrazione per riscattare questa offerta. Devi affrettarti però, perché l’offerta è in scadenza.

Hype Premium: bonus da 25 euro e tanto altro in serbo per te

Immagina che le tue transazioni finanziarie siano senza soluzione di continuità e senza costi.

In qualità di membro Hype Premium privilegiato, puoi godere di una serie di vantaggi esclusivi come ricariche e prelievi illimitati, trasferimenti di denaro istantanei e senza commissioni e persino la libertà dai pagamenti per bollette e bollettini.

I vantaggi di Hype Premium non finiscono qui. Questo conto brilla nel campo dei viaggi, grazie alla World Elite Mastercard.

Non importa dove ti avventuri, ti distinguerà. Inoltre, puoi partire per i tuoi viaggi in tutta tranquillità in quanto copre le spese mediche, il rimborso del bagaglio smarrito, il risarcimento per il ritardo del volo e l’assicurazione sull’acquisto.

In questo modo potrai goderti i tuoi viaggi con uno sfrenato senso di serenità, libero da ogni fastidio inaspettato.

Il costo di attivazione, inoltre, è a 0 euro fino al 30 giugno 2023 (anziché 9,90 euro). Clicca sul link qui sotto per aprire il conto:

Ricordati di inserire il codice promozionale “SUPER” durante la registrazione per usufruire del bonus da 25 euro. Puoi utilizzare questo bonus per i tuoi acquisti o per qualsiasi altro scopo a tua scelta.

