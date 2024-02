Hype Premium: ottieni 25€ con la nuova promo e aprilo ora!

Hype Premium è un servizio di conto corrente digitale che offre una serie di vantaggi esclusivi ai suoi utenti. Aprilo adesso con la nuova promo e il bonus di 25€ è subito tuo se inserisci il codice CIAOHYPER in fase di apertura!

Hype Premium: richiedi ora il conto per ottenere il bonus

Oltre a un bonus di benvenuto di 25€, da spendere come vuoi, con Hype Premium avrai una carta di debito World Elite MasterCard, con cui puoi effettuare prelievi gratuiti in tutto, nonché pagare senza commissioni ovunque ti trovi. Il circuito di pagamento ti permette di utilizzarla in tutto il mondo, senza alcun problema.

Puoi collegare la carta ai portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, così paghi comodamente con il tuo smartwatch o smartphone, senza dover portare con te o estrarre la carta fisica alla cassa dei negozi fisici.

Inoltre hai un pacchetto assicurativo completo che copre le spese mediche quando sei all’estero, in qualsiasi tipologia di situazione.

Non finisce ovviamente qui. Hype Premium ti permette di viaggiare in totale comodità con l’accesso a più di 1100 lounge VIP negli aeroporti internazionali grazie al programma LoungeKey. Questo può trasformare le tue attese in aeroporto in momenti di relax, lontano dal caos delle sale d’attesa comuni.

Per aprire il conto e ricevere il bonus di 25€, devi andare sulla pagina principale di Hype, cliccare su “Registrati a Premium”, seguendo seguire la procedura online. Dopo aver fornito tutti i dati e i documenti personali richiesti, il conto sarà immediatamente attivo e ti verrà riconosciuto il bonus.

Aprilo ora e scopri tutti i vantaggi di un conto corrente digitale che offre una serie di servizi esclusivi. Con il bonus di 25€, la carta di debito World Elite MasterCard, la compatibilità con Apple Pay e Google Pay, il pacchetto assicurativo e l’accesso alle lounge VIP, Hype Premium può essere una scelta eccellente per chi cerca un conto corrente flessibile e conveniente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi