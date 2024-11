HYPE Premium: prelievi, pagamenti e bonifici gratis per un conto completo

Con il Conto HYPE è possibile accedere a un conto corrente online ricco di vantaggi e, soprattutto, personalizzabile, andando così ad adattarsi alle esigenze degli utenti. Oltre alla versione a canone zero, ottima per la gestione delle attività quotidiane, HYPE propone anche la versione Premium che costa 9,99 euro al mese.

Si tratta di un conto che, come suggerisce il nome stesso, mette a disposizione degli utenti un pacchetto “premium” e ricco di vantaggi. HYPE Premium, infatti, ha prelievi e pagamenti senza commissioni in tutto il mondo oltre ai bonifici istantanei gratuiti e alla possibilità di accedere a varie coperture assicurative. Tutto è incluso nel canone mensile indicato in precedenza.

Per aprire il conto basta visitare il sito di HYPE. Utilizzando il codice CIAOHYPER è possibile ottenere un bonus di 25 euro al momento dell’apertura del conto corrente.

Conto HYPE Premium: tutti i vantaggi

Per chi sceglie HYPE Premium è previsto un canone di 9,99 euro al mese. Il conto in questione ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito World Elite Mastercard con possibilità di utilizzo tramite Google Pay e Apple Pay

con possibilità di utilizzo tramite Google Pay e Apple Pay pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo

bonifici istantanei gratis

assicurazione inclusa (copertura spese mediche, rimborso smarrimento bagaglio, ritardo volo etc.)

(copertura spese mediche, rimborso smarrimento bagaglio, ritardo volo etc.) assistenza prioritaria, anche tramite WhatrsApp

accesso a lounge in oltre 1.000 aeroporti in tutto il mondo e Fast Track in diversi aeroporti italiani

in oltre 1.000 aeroporti in tutto il mondo e in diversi aeroporti italiani accesso a servizi aggiuntivi proposti da HYPE come prestiti personali, cashback fino al 10% dagli store partner e altro ancora

Per aprire il conto basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura online. HYPE è disponibile anche in versione a canone zero, ideale per la gestione delle spese quotidiane. Con il codice CIAOHYPER è possibile ottenere un bonus di 25 euro.