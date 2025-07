Hypershell Pro X: il primo esoscheletro outdoor al mondo che amplifica il tuo passo

Immaginate di dover affrontare una lunga escursione in montagna, di risalire un sentiero sterrato con uno zaino pieno o anche solo di affrontare una giornata intensa tra spostamenti e salite cittadine, senza quella fatica che normalmente ci rallenta. Con il Hypershell Pro X, non è fantascienza: è tecnologia che si indossa, pensata proprio per supportarci in queste e altre circostanze.

Hypershell ha dato vita a una nuova categoria, non un dispositivo medico, non una tecnologia militare, ma un esoscheletro progettato per il consumatore di tutti i giorni. Ed è proprio questo a renderlo rivoluzionario. Si tratta del primo esoscheletro outdoor al mondo, pensato per chi ama l’avventura, per chi viaggia, esplora, fotografa, pedala o semplicemente si muove tanto. È ideato anche per chi, magari per lavoro o per vita quotidiana, accumula chilometri ogni giorno e cerca un modo concreto per ridurre la fatica senza rinunciare al movimento.

Il Pro X è il modello intermedio della gamma Hypershell X e rappresenta un perfetto equilibrio tra potenza, intelligenza artificiale e portabilità. Nel cuore del dispositivo troviamo l’AI MotionEngine, un sistema che legge in tempo reale il proprio modo di camminare attraverso una rete di sensori — giroscopi, accelerometri, barometro — e adatta l’assistenza motorizzata al vostro passo. Il risultato? Un supporto fluido, naturale, quasi invisibile, ma che si sente eccome nel momento in cui si disattiva. È proprio lì che ci si rende conto di quanto il sistema stia realmente lavorando, passo dopo passo.

Il motore da 800 watt (l’equivalente di un cavallo vapore) è capace di incrementare la forza delle gambe del 40% e ridurre lo sforzo fisico percepito fino al 30%, compensando fino a 30 kg di carico. In uno scenario realistico, come un’uscita fotografica in montagna, vi permetterà di andare più lontano e con meno stress fisico, guadagnando tempo e lucidità.

Un altro aspetto sorprendente del Pro X è la sua versatilità. Integra dieci modalità adattive, tra cui camminata, corsa, salita, discesa, scale, ma anche modalità più avanzate come “mountain” o “gravel”, pensate per chi si muove su terreni accidentati, e perfino “cycling”, utile in percorsi misti. E non serve essere atleti o escursionisti esperti per sfruttarle: anche nell’uso urbano o quotidiano, le differenze si sentono eccome.

Dal punto di vista costruttivo, il Pro X è robusto, ma leggero. La struttura pesa appena 2 kg e la batteria (da 400 g) garantisce fino a 17,5 km di autonomia con una sola carica. E quando serve ricaricare, si va dallo 0 al 50% in 35 minuti, al 100% in 88 minuti. E’ presente anche un hub di ricarica a 4 porte per chi vuole portarsi dietro batterie extra e non avere limiti. Il dispositivo è resistente a polvere e acqua (IP54), funziona in condizioni estreme tra i -20° e i 60°C, ed è pieghevole per essere trasportato con facilità.

Nella parte laterale è presente un pulsante fisico utile per accenderlo, cambiare modalità o regolare il livello di assistenza senza dover per forza utilizzare l’app Hypershell+, comunque super utile per visualizzare le prestazioni, calibrare l’esoscheletro in maniera più ottimale e ottenere consigli personalizzati.

Un altro dettaglio interessante da non sottovalutare è la Fitness Mode: una modalità che sfrutta l’esoscheletro in maniera opposta a quanto descritto fino ad ora, simulando una maggiore resistenza. È utile per allenarsi in modo mirato, per esempio nei periodi in cui si vuole migliorare la resistenza muscolare. Camminare diventa improvvisamente più impegnativo — un po’ come essere in acqua — e questo rende il Pro X utile anche per chi vuole mantenersi in forma.

A livello estetico, il design è essenziale e funzionale. Si adatta bene ai movimenti e non vi ostacolerà in alcun modo, una volta indossato, praticamente, ci si dimentica di averlo.

Hypershell Pro X non è un giocattolo e non è neanche un esperimento: è un alleato reale per chi vuole fare di più, andare oltre, arrivare più lontano e con meno fatica. Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, vi basterà cliccare qui e sul resto dei link presenti in questo articolo.

Il prezzo di listino di Hypershell Pro X è pari a 1199 euro, con Batteria Anti-Cold Pro inclusa. La versione più economica Hypershell Go X è in vendita a 999€, con Intelligent Battery inclusa. C’è anche il modello Hypershell Carbon X a 1.799€, con Batteria Anti-Cold Pro e Hub di ricarica inclusi.

Durante il Prime Day di Amazon, previsto da martedì 8 luglio a venerdì 11, saranno attivi una serie di sconti molto interessanti. Acquistando uno dei 3 modelli Hypershell su Amazon, si risparmia il 10%.

