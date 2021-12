HyperX Cloud Alpha: le vere cuffie Hi-Fi per i videogiocatori

Tra le numerose offerte di Natale di Amazon, oggi spunta una promozione su uno degli headset gaming più amati di sempre per il suo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando delle HyperX Cloud Alpha, un paio di cuffie dal suono straordinario, le migliori nella loro fascia di prezzo, oggi disponibili a soli 60 euro.

Cuffie gaming HyperX Cloud Alpha: caratteristiche tecniche

Il design è l’ormai tradizionale della gamma Cloud, a cui sono stati apportati alcuni miglioramenti. Le Alpha mantengono un telaio completamente in alluminio comprese le giunture dei padiglioni. Queste ultime, però, sono state alleggerite così da ridurre ulteriormente il peso sulla testa. L’archetto e i padiglioni sono imbottiti con il memory foam di HyperX e rivestiti in ecopelle per un migliore isolamento. Non manca ovviamente il microfono, come sempre staccabile che consente di adattare le cuffie anche al solo ascolto musicale. Staccabile è anche il cavo jack da 3,5mm, che può essere sostituito per una durabilità maggiore. Nel complesso, quindi, le HyperX Alpha non tradiscono la filosofia dell’azienda di un prodotto di alto livello ed estremamente versatile.

Per quanto riguarda la qualità sonora, come premesso, si tratta di cuffie ad alta fedeltà ridisegnate per adattarle al mondo devi videogiochi. I driver al neodimio da 50mm riescono a coprire uno spettro di frequenze di 15Hz-27.000Hz per una qualità e un dettaglio senza compromessi. Si tratta, inoltre, dei nuovi driver a doppia camera: una dedicata alle basse frequenze e l’altra alle frequenze medie e alte. Questo consente una distinzione più netta dei suoni e un audio senza distorsioni. Infine, sono certificate sia Discord che TeamSpeak garantendo una voce chiara e cristallina nelle chat di gioco. All’interno della confezione, infatti, viene fornito sia il cavo con jack combinato da 3,5mm, che una prolunga con jack separati per cuffie e microfono per il collegamento al computer.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 40%, le HyperX Cloud Alpha possono essere acquistate su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.