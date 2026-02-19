HyperX Pulsefire Haste 2 Core: mouse wireless da gaming per un passo verso la vittoria

Per vincere le partite ai videogiochi non bastano le abilità servono anche delle periferiche di qualità e oggi potrai acquistare un mouse wireless da gaming pazzesco. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’HyperX Pulsefire Haste 2 Core a 38,99 euro, anziché 59,99 euro.

Una straordinaria promozione dunque perché con lo sconto del 35% potrai risparmiare la bellezza di 21 euro sul totale e soprattutto puoi portarti a casa uno straordinario mouse senza fili perfetto per il gaming che ti darà un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari. È un prezzo che si avvicina moltissimo al minimo storico per cui non perdere tempo.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core: prezzo mini e grandi performance

Il mouse wireless da gaming HyperX Pulsefire Haste 2 Core garantisce prestazioni eccezionali che ti consentiranno di dominare le partite a mani basse. E poi con lo sconto di Amazon è davvero da prendere a occhi chiusi. Si presenta con un design minimal ed è dotato di 6 pulsanti programmabili con click silenziosi per avere tutte le scorciatoie di cui hai bisogno.

Ha una bellissima illuminazione RGB che potrai gestire facilmente e una super batteria in grado di arrivare fino a 100 ore con una sola batteria AAA. Ha un peso di appena 70 grammi e un impugnatura maneggevole. Con il sensore preciso in grado di scorrere su qualsiasi superficie non avrai nessun problema anche senza il tappetino. Puoi passare dalla connessione wireless a quella Bluetooth 5.2 in un attimo per collegarlo praticamente a qualsiasi computer e piattaforma di gioco.

Stai ancora leggendo? Non c’è davvero più tempo per farlo per cui fai alla svelta. Vai ora su Amazon e acquista il tuo HyperX Pulsefire Haste 2 Core a 38,99 euro, anziché 59,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.