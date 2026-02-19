 HyperX Pulsefire Haste 2 Core: mouse wireless da gaming per un passo verso la vittoria
Il mouse wireless da gaming HyperX Pulsefire Haste 2 Core ti darà un vantaggio notevole rispetto ai tuoi avversari e vedrai subito la differenza.
Per vincere le partite ai videogiochi non bastano le abilità servono anche delle periferiche di qualità e oggi potrai acquistare un mouse wireless da gaming pazzesco. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’HyperX Pulsefire Haste 2 Core a 38,99 euro, anziché 59,99 euro.

Una straordinaria promozione dunque perché con lo sconto del 35% potrai risparmiare la bellezza di 21 euro sul totale e soprattutto puoi portarti a casa uno straordinario mouse senza fili perfetto per il gaming che ti darà un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari. È un prezzo che si avvicina moltissimo al minimo storico per cui non perdere tempo.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core: prezzo mini e grandi performance

Il mouse wireless da gaming HyperX Pulsefire Haste 2 Core garantisce prestazioni eccezionali che ti consentiranno di dominare le partite a mani basse. E poi con lo sconto di Amazon è davvero da prendere a occhi chiusi. Si presenta con un design minimal ed è dotato di 6 pulsanti programmabili con click silenziosi per avere tutte le scorciatoie di cui hai bisogno.

Ha una bellissima illuminazione RGB che potrai gestire facilmente e una super batteria in grado di arrivare fino a 100 ore con una sola batteria AAA. Ha un peso di appena 70 grammi e un impugnatura maneggevole. Con il sensore preciso in grado di scorrere su qualsiasi superficie non avrai nessun problema anche senza il tappetino. Puoi passare dalla connessione wireless a quella Bluetooth 5.2 in un attimo per collegarlo praticamente a qualsiasi computer e piattaforma di gioco.

Stai ancora leggendo? Non c’è davvero più tempo per farlo per cui fai alla svelta. Vai ora su Amazon e acquista il tuo HyperX Pulsefire Haste 2 Core a 38,99 euro, anziché 59,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
19 feb 2026
