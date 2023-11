I 10 migliori strumenti AI di ottobre per le aziende

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando tutti i settori, compreso il business, aiutando le aziende a ottenere risultati migliori in meno tempo. Ma come? Grazie a una serie di strumenti che accelerano le operazioni che spesso richiedono tempo e all’integrazione di assistenti AI che migliorano le prestazioni in settori specifici. Oltre a semplificare alcuni processi lavorativi, l’intelligenza artificiale mette a disposizione anche strumenti creativi per generare elementi innovativi. Ecco alcuni dei migliori strumenti di intelligenza artificiale di ottobre per le aziende.

FirelFies l’assistente AI per le riunioni

Ridurre le tempistiche e automatizzare alcuni processi è l’obiettivo principale degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, soprattutto sul lavoro, in quanto riescono a velocizzare e organizzare determinate azioni. Sicuramente, tra i processi più lunghi, complessi e spesso anche noiosi, si trova la necessità di gestire e organizzare tutti gli appunti di una riunione. Oltre ad essere un processo lungo che toglie del tempo, spesso è complesso e rischia anche di portare a una scrittura non efficace di tutti i dettagli della riunione.

L’intelligenza artificiale taglia drasticamente il lavoro di scrittura e presa appunti di una riunione attraverso uno strumento completo e pratico come Fireflies. Un vero e proprio assistente per le riunioni, in quanto è in grado, oltre a prendere appunti e elaborare nel linguaggio naturale una riunione completa, di riassumere la riunione stessa con i punti salienti, riuscendo a focalizzare la parte importante in un approfondimento anche di ore e ore di riunioni.

Jasper: stop al blocco dello scrittore

Tutto ruota intorno al testo, perché le parole sono importanti, soprattutto negli ambienti di lavoro dove è necessario essere professionali, specifici e chiari. Però può capitare di rimanere bloccati durante la scrittura di un’email o di un qualsiasi testo più del dovuto. Con Jasper, lo strumento AI per la scrittura, il problema non si pone più. Infatti, Jasper può generare un testo semplicemente inserendo delle parole chiave. Inoltre, Jasper non ha limiti: è utile sia per scrivere un’email, un post di un blog, un’introduzione, una descrizione, qualcosa di più professionale o anche personale fino a 1500 parole, in meno di 15 minuti. Lo strumento dispone di moltissimi font e diversi stili di scrittura, supporta 25 lingue e può generare testi di oltre 1000 parole.

Speechify il testo diventa un audio

Invece per trasformare le parole di un testo in un audio in forma parlata, basta utilizzare Speechify. Un’estensione compatibile con i browser più diffusi, come Safari, Chrome e altri, in grado di trasformare qualsiasi fonte di testo, che sia un file, un PDF o un’email, in un audio ricco, professionale e naturale.

Spesso, questo tipo di piattaforme sono disponibili sono in lingua inglese, ma Speechify, a differenza di altri strumenti, non si limita solo all’inglese, ma supporta altre 15 lingue.

Lovo.ai le voci AI che sembrano umane

Nello stesso filone di Speechify, c’è anche Lovo.ai, un generatore vocale basato sull’intelligenza artificiale. Stiamo parlando di uno strumento in grado di generare voci che suonano perfettamente naturali e umane, ed è infatti un leader nel campo delle piattaforme di sintesi vocale. Le voci possono essere personalizzate e ottimizzate, comprese modifiche all’enfasi, al tono e alla pronuncia, per adattarsi alla perfezione a seconda dell’obiettivo finale.

La piattaforma permette di scegliere tra una raccolta di 500 voci AI, in oltre 150 lingue. Non si limita solo alla voce, ma presenta anche un editor video integrato, così da migliorare e velocizzare il processo di creazione dei contenuti, fondamentali al giorno d’oggi per le aziende.

Murf la voce fuori campo personalizzata

Un altro strumento per ottenere una sintesi vocale personalizzata è Murf. Utilizzando l’AI di Murf non si ottiene solo una sintesi vocale, ma anche la possibilità di personalizzazione e aggiunga delle voci fuori campo. Questo permette di realizzare audio completi e professionali in tutte le sue sfaccettature.

Con una libreria di oltre 100 voci in diverse lingue, la possibilità di avere uno stile di linguaggio a seconda dell’emozione del testo, la possibilità di personalizzare il tono, l’enfasi e tutto quello che riguarda la voce, Murf è uno strumento molto versatile. Inoltre, offre la possibilità di cercare all’interno della piattaforma input e idee originali per generare il proprio contenuto.

Synthesys generare un video in pochi click con l’AI

Synthesys è un altro strumento rivoluzionario nel campo della generazione video, in quanto riesce a trasformare qualsiasi tipo di testo in un video di alta qualità, con la possibilità di generare anche dei tutorial completi. La piattaforma si basa sulla tecnologia Text-to-Video, che trasforma gli script in presentazioni multimediali dinamiche, velocizzando quindi i tempi di generazione di un video e riducendo anche i costi, perché non è necessario nessun tipo di preparazione o una figura professionale di produzione specifica.

Basta una semplice sceneggiatura, abbinata a un avatar, per generare un video professionale. Synthesys è ideale soprattutto per le aziende che si approcciano ai social per pubblicizzare i propri prodotti e servizi, con oltre 140 lingue e 254 stili vocali unici, per adattarsi a qualsiasi esigenza.

HitPaw foto perfette con l’AI

La scrittura e i video non sono l’unica cosa a cui prestare attenzione, ma è importante anche curare le immagini e la loro qualità, soprattutto se si pubblicano sui social o si inseriscono nel sito di un’azienda. Le foto da sempre sono una “copertina” che attira e suscita la curiosità di chi guarda, per questo motivo è importante renderle professionali. L’intelligenza artificiale velocizza tutti quei processi che richiedono tempo di editing e anche un elevato costo per una figura professionale adeguata.

Con HitPaw, è possibile rendere l’immagine più nitida e chiara, ma non solo: è possibile perfezionare e migliorare anche un’immagine di qualità molto scadente, sfocata o rovinata. Questo strumento è ideale per recuperare qualsiasi tipo di foto e migliorare qualsiasi tipologia di immagine. Basterà un semplice clic per migliorare la propria immagine. HitPaw è compatibile sia con Windows che con Mac, così da garantire l’accessibilità a tutti gli utenti.

Images.ai l’arte creativa

Images.ai è una piattaforma pratica veloce e gratuita per dare sfogo alla propria creatività e all’arte digitale. Questo strumento permette di generare un’immagine artistica e creativa in meno di 10 secondi, offrendo anche la possibilità di personalizzazione per rendere le creazioni originali e uniche. Per procedere basterà inserire la descrizione e il tipo di stile, per ottenere diverse anteprime dell’immagine, per poi scegliere di procedere o con la personalizzata o con il salvataggio.

Echobase AI l’intelligenza artificiale nel tuo business

Per ottenere un vero e proprio agente intelligente, è necessario utilizzare Echobase. La piattaforma è progettata specificamente per consentire alle aziende di integrare facilmente l’intelligenza artificiale. Echobase è in grado di gestire una vasta gamma di funzioni, dagli esperti in domande e risposte di base, all’analisi complessa, all’aggregazione di informazioni e al completamento delle attività.

Così da migliorare il processo di consultazione, l’analisi interna o il coinvolgimento specializzato dei clienti. Inoltre, è stato progettato con un approccio collaborativo, a questo scopo include una vasta gamma di strumenti che consentono ai team di sincronizzarsi.

Plus AI le presentazioni migliori con l’intelligenza artificiale

Infine, per migliorare le presentazioni, è possibile avvalersi dell’intelligenza artificiale utilizzando lo strumento Plus AI, che si integra perfettamente con Google Presentazioni. Con un semplice suggerimento, la piattaforma riesce a generare e creare una presentazione perfetta.

Tuttavia, Plus AI non si ferma alla creazione di diapositive, ma offre anche una personalizzazione delle regolazioni di tono e remix del layout. Dopo aver inserito i propri parametri per l’estetica visiva della presentazione, genera una struttura personalizzabile, che poi può essere esportata in PowerPoint, insieme alla modifica continua tramite Plus AI