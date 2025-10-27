I 3 film da non perdere su Disney+ per la festa di Halloween

Se state valutando i cataloghi delle varie piattaforme streaming alla ricerca del migliore in vista della festa di Halloween, Disney+ rappresenta una scelta quasi obbligata per i suoi contenuti perfettamente a tema e per la sua lunga tradizione con le festività di fine anno. In questo articolo trovate tre film consigliati per trascorrere la serata del 31 ottobre e il weekend di Ognissanti davanti al televisore insieme a tutta la famiglia.

3 film da vedere su Disney+ ad Halloween

La lista inizia con Frankenweenie, pellicola di Tim Burton candidato all’Oscar 2013 come miglior film d’animazione. Racconta la storia di Victor Frankenstein, un ragazzino con la passione per la scienza e la cinematografia, e del suo legame indissolubile con l’amato cagnolino Sparky. Quando quest’ultimo scompare in maniera inaspettata, Victor riesce nell’impossibile: resuscitare l’amico a quattro zampe nel suo improvvisato laboratorio in soffitta.

Lee Unkrich, insieme ad Adrian Molina, girano invece la regia di Coco, film d’animazione del 2017 con cui la Pixar è riuscita a conquistare il premio Oscar come miglior film d’animazione. La pellicola è ambientata in Messico e segue la storia di un ragazzino di nome Miguel che per sbaglio viene trasportato nel mondo dei defunti. Qui il bambino incontra il trisavolo musicista, a cui chiede aiuto per tornare sulla Terra e convincere la propria famiglia ad accettare la propria passione per il canto.

Chiudiamo con il classico The Nightmare Before Christmas, altro capolavoro firmato da Tim Burton. Il protagonista della storia è Jack Skeletron, re delle zucche di Halloween, che prova a trasformare la sua vita per capire il vero significato del Natale. Il film ha ricevuto la candidatura ai Premi Oscar del 1994 come Migliori effetti speciali.

https://www.youtube.com/watch?v=ro2mnwYOp50&pp=ygULY29jbyBkaXNuZXk%3D