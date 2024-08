I 5 migliori gadget tech da acquistare con i Buoni Amazon di Crédit Agricole

Sul sito ufficiale Crédit Agricole è disponibile una nuova promozione che consente di ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Di questi, 100 si ottengono aprendo il conto online entro il 5 settembre e spendendo almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto tramite la carta di debito associata. Gli altri 150 euro si ricevono invitando fino a 6 amici ad aprire il conto corrente online (25 euro di buono per ogni amico invitato). Trovate maggiori dettagli riguardo all’iniziativa in corso su questa pagina del sito Crédit Agricole.

Ora ci concentreremo invece sui migliori gadget tech da acquistare con i Buoni Regalo Amazon che si possono ricevere grazie alla promozione del gruppo bancario francese.

5 gadget tech da acquistare con i Buoni Amazon di Crédit Agricole