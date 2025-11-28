 I 5 migliori Mini PC in offerta al Black Friday
Tantissimi Mini PC sono in offerta al Black Friday Amazon 2025! Scopri quali sono i 5 migliori che meritano di essere acquistati ora.
Una marea di Mini PC si trovano in offerta al Black Friday Amazon 2025! Scopri quali sono i 5 migliori che meritano di essere acquistati adesso! Dimensioni compatte, prestazioni elevate e possibilità di gaming oltre che di lavoro.

NiPoGi Essenx E3 Mini PC АMD Ryzen 5 3500U a soli 209,99 euro!

NiPoGi Essenx E3 Mini PC АMD Ryzen 5 3500U (migliore di N.150/Max 3,7 GHz/28 W) W11-Pro 16 GB DDR4 512 GB SSD, Mini computer con Dual LAN/tre schermo 4K / WiFi/Bluetooth/USB3.2 per ufficio, home

NiPoGi Essenx E3 Mini PC АMD Ryzen 5 3500U (migliore di N.150/Max 3,7 GHz/28 W) W11-Pro 16 GB DDR4 512 GB SSD, Mini computer con Dual LAN/tre schermo 4K / WiFi/Bluetooth/USB3.2 per ufficio, home

209,99349,90€-39,99%

Vedi l’offerta

GEEKOM AI Mini PC A9 Max con AMD Ryzen AI 9 HX 370 a soli 949 euro!

GEEKOM AI Mini PC A9 Max con AMD Ryzen AI 9 HX 370(80 TOPS),32GB DDR5 RAM e 2TB NVMe SSD(Espandibile),Windows 11 Pro,HDMI 2.1/USB4/DP1.4/2.5G Dual LAN/8K Quad Display/WiFi 7/BT 5.4

GEEKOM AI Mini PC A9 Max con AMD Ryzen AI 9 HX 370(80 TOPS),32GB DDR5 RAM e 2TB NVMe SSD(Espandibile),Windows 11 Pro,HDMI 2.1/USB4/DP1.4/2.5G Dual LAN/8K Quad Display/WiFi 7/BT 5.4

949,05999,00€-5%

Vedi l’offerta

ACEMAGIC Kron Mini K1 Mini PC a soli 284 euro!

ACEMAGIC Kron Mini K1 Mini PC, AMD Ryzen 5 7430U (6C/12T, Fino a 4.3 GHz), Mini Computer 16GB DDR4 RAM 512GB M.2 2280 SSD,AMD Radeon Graphics 1800MHz, BT 5.2/WIFI 6/per Ufficio, Studio,Business

ACEMAGIC Kron Mini K1 Mini PC, AMD Ryzen 5 7430U (6C/12T, Fino a 4.3 GHz), Mini Computer 16GB DDR4 RAM 512GB M.2 2280 SSD,AMD Radeon Graphics 1800MHz, BT 5.2/WIFI 6/per Ufficio, Studio,Business

284,05299,00€-5%

Vedi l’offerta

GMKtec Mini-PC 5825U a soli 318,96 euro!

GMKtec Mini-PC 5825U, M5 Plus Dual LAN 2,5G Desktop-Computer, Ryzen 7 5825U (8 Core/16 Threads 4,50 GHz), 16 GB RAM DDR4 + 512 GB PCIe-SSD, WiFi 6E, USB 3.2, USB-C, BT 5.2, DP, HDMI

GMKtec Mini-PC 5825U, M5 Plus Dual LAN 2,5G Desktop-Computer, Ryzen 7 5825U (8 Core/16 Threads 4,50 GHz), 16 GB RAM DDR4 + 512 GB PCIe-SSD, WiFi 6E, USB 3.2, USB-C, BT 5.2, DP, HDMI

318,96368,96€-14%

Vedi l’offerta

Mini PC Ryzen 5 7430U a soli 329,99 euro!

Esslorex Mini PC Ryzen 5 7430U con Doppia LAN, 32GB DDR4 RAM 1 TB PCIE 3.0 SSD, Mini Computer con Triplo Display 4K, Win 11 Pro, Wi-Fi 6/BT 5.0 per casa, ufficio/giochi/ufficio

Esslorex Mini PC Ryzen 5 7430U con Doppia LAN, 32GB DDR4 RAM 1 TB PCIE 3.0 SSD, Mini Computer con Triplo Display 4K, Win 11 Pro, Wi-Fi 6/BT 5.0 per casa, ufficio/giochi/ufficio

329,99459,99€-28,26%

Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 nov 2025
